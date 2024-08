เกมการ์ด Magic the Gathering พาทัวร์โลกของสัตว์จิ๋วใน Bloomburrow

ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนที่ถูกรายล้อมด้วยป่าใหญ่ ที่ซึ่งดาบและเวทย์มนตร์ อยู่ในมือของผู้ที่มีหาง เกล็ด และปีก ในยามที่หายนะเริ่มครอบคลุมโลกอันสงบสุขนี้ จากการรุกรานของสัตว์ดุร้ายอย่างเหล่าสัตว์ตัวน้อยต่าง ๆ ต้องรวบรวมความกล้าหาญเพื่อลุกขึ้นมาปกป้อง Valley ของพวกเขา ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมกับหนูผู้กล้าหาญนามและก๊วนแก๊งของเธอ ซึ่งประกอบไปด้วย กิ้งก่านามแบดเจอร์นามกระต่ายนามค้างคาวนามและผู้เดินทางข้ามมิติที่ตอนนี้กลายเป็นตัวนากนามในการผจญภัยเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนมาผู้ที่อยู่อาศัยใน Bloomburrow ต้องใช้กลยุทธ์ทั้งเก่าและใหม่ในการปกป้องตนเองจากหายนะ อันประกอบไปด้วย:ความสามารถใหม่ที่ Creature บางตัวสามารถพาลูกมาช่วยต่อสู้ ผู้เล่นสามารถจ่ายค่าร่ายเพิ่มเติม เพื่อสร้าง token 1/1 ที่มีความสามารถเหมือนกับ Creature ตัวหลักของขวัญมาในหลากหลายรูปแบบ แต่การให้นั้นมีผลตอบแทนกลับมาเสมอ! ความสามารถนี้ทำให้ผู้เล่นสามารถให้ของขวัญกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็น food token หรือให้จั่วการ์ด เพื่อแลกกับความสามารถพิเศษเพิ่มเติมหลากหลายซึ่งสามารถทำให้พลิกกลับมาได้เปรียบได้เป็นความสามารถที่ให้ผู้เล่น Exile การ์ดในสุสานหรือ Sacrifice food token เพื่อแลกกับความสามารถพิเศษต่าง ๆ เหมือนที่เขาพูดกันว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเป็นความสามารถของ Creature ที่มีความกล้าหาญ ซึ่ง Creature เหล่านี้จะได้รับความสามารถพิเศษเมื่อถูก target โดย spell หรือ abilityเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร โดยความสามารถนี้จะส่งผลเมื่อผู้เล่นมีการใช้ Mana ครบตามจำนวนที่กำหนดเป็นความสามารถที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกความสามารถ 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน โดยผู้เล่นจะได้รับสัญลักษณ์ "อุ้งเท้าสัตว์" 5 อัน และเลือกใช้ความสามารถที่จะต้องจ่าย 1 2 หรือ 3 ซึ่งเปิดให้ผู้เล่นสามารถเลือกในรูปแบบที่ส่งผลประโยชน์สูงสุดได้Bloomburrow นำเสนอการ์ดจำนวน 24 แบบในชุดการ์ดที่เรียกว่าซึ่งเป็นการจินตนาการการ์ดหลายใบในอดีต ว่าเมื่อมาอยู่ใน Bloomburrow แล้วจะเป็นอย่างไร เช่น "Jace, The Mind Sculptor", "Liliana of the Dark Realms" และ "Nissa, Who Shakes the World" แม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะตัวเล็กลง แต่ยังคงทรงพลังไม่ต่างไปจากเดิมนอกเหนือจากนี้ จะมีการ์ดหลายใบที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยนักวาดชื่อดัง เช่นได้มีส่วนร่วมในการวาดและก็ได้มาร่วมวาดการ์ดตัวละครจำนวน 5 ใบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการ์ดทั้งหมด 42 ใบ ถูกออกแบบให้เหมือนหลุดออกมาจากเล่มนิยาย โดยกรอบนี้จะมีการออกแบบแตกต่างกันไปตามประเภทสัตว์ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ภูมิประเทศของ Bloomburrow จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ซึ่งทำให้การ์ดของชุดนี้จะมีรูปแบบแตกต่างกันในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว นอกเหนือจากนี้ การ์ด Legendary สุดแกร่งอย่างก็สามารถพบได้ในรูปแบบของฤดูทั้งสี่เช่นเดียวกันผู้เล่นใน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สามารถเข้าร่วมซึ่งเป็นกิจกรรมล่าสุดที่ทาง Wizards of the Coast (SEA) ประกาศเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เล่น โดย Play Season จะเริ่มด้วย "การเดินทางของ Mabel" ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม ผู้เล่นสามารถเก็บของสะสมพิเศษจากร้านสมาชิก WPN ที่ร่วมรายการได้ (สินค้ามีจำนวนจำกัด) เพียงเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนดในระหว่างฤดูกาลประกอบไปด้วยและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/en/products/Bloomburrow