มหกรรมเกมระดับตำนาน "Thailand Game Show 2024" ปักหมุดความสนุก 18 - 20 ต.ค.นี้

Thailand Game Show ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ตอกย้ำถึงความเป็นสุดยอดงานเกมระดับตำนาน งานเกมหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ถูกจัดขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนานถึง 18 ปี และได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาโดยตลอดจากเหล่าคอเกมทั่วสารทิศ รวมไปถึงค่ายเกมไทย-เทศ พร้อมใจขนกองทัพเกมมากมายที่ในปีนี้ก็ไม่ยอมตกขบวนตบเท้ามาร่วมสร้างตำนานในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเและความพิเศษของปีนี้จัดชุดใหญ่เพื่อคอเกมยกโปรโมชั่นและสินค้าสุดพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นขาดไม่ได้กับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ขนกันมาเปิดตัวสินค้าใหม่ และจัดโปรโมชั่นสุดปังอย่างเตรียมเดือดต่อได้ที่บูทของและกับการยกสนามการแข่งขัน E-sport มาให้ได้เชียร์แบบติดขอบสนาม แม้แต่แบรนด์ชั้นนำ อาทิร่วมด้วยพาร์เนอร์อย่างและเป็นต้น ที่ยกขบวนมาสร้างความประทับใจ เดินหน้าลุยไปกับตำนานบทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมเปิดดินแดนความสนุกแห่งใหม่เติมเต็มให้งานเกมกับที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้คว้ารางวัลกลับบ้านทุกวันและรับสิทธิ์ลุ้นรับ IPhone 16 Pro Max อีกด้วย ส่วนกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้อย่าง NIMO wave live show และเอาใจแฟน Vtuber กับกิจกรรม Meet & Greet กับเหล่า Vtuber ชื่อดัง พลาดไม่ได้ไฮไลท์ที่เป็นตำนานของงานอย่างการประกวด Cosplay, การประกาศรางวัล Thailand Game Award และการกลับมาของ TALON book ขอท้าชนผู้กล้าในกิจกรรม Zone Zean Gameสำหรับเพลงธีมในปีนี้ที่ได้นักร้องสาวเสียงใส และ 3 หนุ่มที่มาถ่ายทอดเพลงที่เคยสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คนในปี 2018 ถูกนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่ให้มีความหนักแน่น โตขึ้น เพิ่มพลัง ส่งแรงบันดาลใจกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนกล่าวว่า “ธีมงานในปีนี้ คือ LEGACY ซึ่งมาจากอายุงานของ Thailand Game Show ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 โดยหากเปรียบดั่งมนุษย์ เรากำลังเข้าสู่วัยของการเปลี่ยนผ่าน (Coming of Age) ครั้งสำคัญ จากความฝันวัยเยาว์ สู่การเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ที่พร้อมส่งต่อมรดกความฝันนี้ให้กับผู้ร่วมงานในหลากหลาย Generation ต่อ ๆ ไป ซึ่งพัฒนาการตลอด 18 ปี ของ Thailand Game Show ก็ได้มีค่ายเกมระดับโลกจำนวนมากมาร่วมออกบูทกับเราอย่างต่อเนื่องทั้งพันธมิตรเจ้าประจำ และพันธมิตรหน้าใหม่ที่ชื่อชั้นระดับโลก และในปี 2024 นี้ ผู้เข้าร่วมงานก็ยังจะได้เจอบูทของค่ายระดับโลกมากมายที่พร้อมใจจะร่วมกันสร้าง LEGACY ไม่ว่าจะ Nintendo ที่มีตัวแทนจัดจำหน่าย คือ Synnex ผู้นำเข้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการไอทีที่หลากหลายอันดับ 1 ในประเทศไทย, SEGA, Hoyoverse, SNK และอีกกว่า 50 บูทปีนี้เรายังคงมี TGS Cosply Contest ที่มีเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000 บาท และเพื่อตอกย้ำการมรดกความยิ่งใหญ่ที่เราได้สร้างผู้ชนะบนเวทีการประกวดนี้ Thailand Game Show 2024 จึงมีการประกวดชิงรางวัลประเภทพิเศษในครั้งนี้โดยเฉพาะ คือ Best All Stars ให้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด Cosplay Contest บนเวที TGS และ CAF ได้ลงแข่งขันประเภท Best All Stars ชิงเงินรางวัลสูงถึง 100,000 นอกจากนี้ยังมีการประกวดชิงเงินรางวัลประเภทอื่น ๆ อีก รวมทั้งสิ้น 6 ประเภท ไม่รวมรางวัลอัดฉีดพิเศษจากบรรดาสปอนเซอร์ ทางด้าน ZONE ZEAN GAME ภารกิจล้มบอส Talon Book หรือคุณบุ๊ก นพรุจ เหมภมร นักกีฬา E-Sport ระดับชาติ กลับมาอีกครั้ง รอบนี้เราเป็นคราวของ TEKKEN 8 เกมต่อสู้ภาคล่าสุดเพื่อใช้ในการชิงเงินรางวัล 30,000 บาทจากบอสบุ๊ก! อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน Thailand Game Show คือเพลงธีม ปีนี้เรานำเพลง The Biggest Dream มา Revision ใหม่ด้วยแนวดนตรีที่เราขอนิยามว่าเป็น Animative Rock แนวเพลงร็อคที่มีกลิ่นอายอัลเทอร์มาจากดนตรี Anisong ที่ได้ด้วยความร่วมมือจาก Algorhytm Project ส่ง 3 หนุ่ม VTuber สุดฮอตจากยูนิต Scorpio มาร่วม Featuring กับศิลปินรับเชิญสาวหัวใจเกมเมอร์ พลอยชมพู ญานนีน ภารวี ไวเกล”กล่าวว่า “ออนไลน์ สเตชั่น ในเครือทรู ผู้นำธุรกิจสื่อเกมและเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์อันดับ 1 ของไทย มุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำให้กับเกมเมอร์ทุกคน พร้อมกับการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกไปกับงาน Thailand Game Show ซึ่งได้เดินทางมาถึงปีที่ 18 ในฐานะผู้จัดงาน ร่วมกับ Show No Limit รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาวงการเกมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเนื้อหาคุณภาพ และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นให้กับเกมเมอร์ทุกคน ตลอดเวลาที่ผ่านมา งานนี้ได้กลายเป็นตำนานในวงการเกมของไทย โดยไม่เพียงแค่เป็นงานที่รวมเกมเมอร์ และแฟน ๆ เกมทั่วประเทศให้มาพบกัน แต่ยังเป็นเวทีที่สนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมเกมของไทยให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมไทยได้แสดงผลงาน หรือการสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เล่นและผู้พัฒนาโดยปีนี้ Thailand Game Show 2024 ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมความยิ่งใหญ่ และความสนุกสนานในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยคอนเซ็ปต์ LEGACY พร้อมกิจกรรมที่หลากหลายกว่า 50 บูท กิจกรรม meet & greet กับครีเอเตอร์ชื่อดัง การแข่งขันเกมในที่บูท Zone Zean Game ที่มีเงินรางวัลให้ผู้ชนะทุกวัน รวมถึงสิทธิ์ในการลุ้นรับ iPhone 16 Pro Max จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท มั่นใจว่า Thailand Game Show จะยังคงได้รับการตอบรับ และสนับสนุนจากคนไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการพิสูจน์ถึงความสำเร็จของงานเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของงานนี้ในการส่งเสริม Soft Power ของไทย และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ อีกด้วย”กล่าวว่า “เกือบ 4 ทศวรรษที่ SYNNEX อยู่ในตลาดไทยในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี พร้อมบริการด้านไอทีครบวงจร และหนึ่งในตลาดที่ SYNNEX ให้ความสำคัญมากคือตลาดเกม พร้อมตอบโจทย์เหล่าเกมเมอร์ ด้วยสินค้าจากแบรนด์พาร์ทเนอร์ระดับโลกกว่า 70 แบรนด์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Nintendo Switch ทำให้เกมเมอร์ในไทยได้รับบริการมาตรฐานเดียวกับในญี่ปุ่น รวมถึงแบรนด์อื่น ๆ ที่ให้คำมั่นสัญญาผ่านแคมเปญ Trusted by Synnexซึ่งจากจุดยืนของ SYNNEX ที่เป็น No.1 IT Ecosystem และ Gaming Distributor ที่มีความต้องการเสริมสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมมิ่งและอีสปอร์ตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงตั้งใจสนับสนุนงาน Thailand Game Show 2024 Legacy ครั้งนี้ ซึ่ง Thailand Game Show ก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมเกมเติบโตขึ้น จากจำนวนผู้ร่วมงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี เป็นงานรวมตัวของนักเล่นเกม และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยงานระดับประเทศครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่เห็นป้ายหรือการประชาสัมพันธ์บนสื่อต่าง ๆ ถึงโลโก้งาน Thailand Game Show 2024 Presented by Synnex จะสามารถสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่น และความพร้อมของ SYNNEX ที่ตั้งใจจะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นด้วยสินค้า Trusted by Synnex แน่นอนว่า SYNNEX เตรียมความพิเศษไว้ในงาน TGS2024 ครั้งนี้ด้วย เพียงแต่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดได้ตอนนี้ บอกได้เพียงเป็นอะไรที่เกมเมอร์รอคอย และคาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้”สำหรับบัตรเข้างาน Thailand Game Show 2024 Presented by SYNNEX สามารถซื้อได้แล้ววันนี้ กับบัตรประเภทเข้างาน 1 วัน ราคา 150 บาท และบัตรเข้างาน 1 วัน พร้อม T-shirt Thailand Game Show 2024 ราคา 500 บาท พร้อมอัพเกรดความสนุกด้วยบัตร Zone Zean Game Pass ราคา 250 บาท (สำหรับใช้เล่นเกมเท่านั้น ไม่รวมบัตรเข้างาน) ซื้อบัตรได้แล้วที่ https://www.zipeventapp.com/e/TGS2024 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานบทใหม่ใน Thailand Game Show 2024 Presented by SYNNEX ได้อย่างเต็มอิ่มตลอด 3 วันตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/thailandgameshow