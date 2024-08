เกมไอเดิลอาร์พีจี "ศึกตํานาน 7 อัศวิน" เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

"The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure" สร้างจากมังงะและอนิเมะยอดนิยมอย่าง "ศึกตำนาน 7 อัศวิน" โดยตัวเกมเป็นแนวไอเดิลอาร์พีจี (Idle RPG) เน้นระบบการเล่นที่เข้าถึงง่าย ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครต้นฉบับที่ถือกำเนิดใหม่ กลายเป็นตัวละคร SD สุดน่ารัก สะสมตัวละคร สร้างทีมออกไปต่อสู้ พัฒนาตัวละครและโรงเตี๊ยม "หมวกหมูป่า" เพื่อรับรางวัลที่มากขึ้นเพื่อฉลองการเปิดให้บริการ "The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure" ทางเน็ตมาร์เบิ้ลได้จัดหลากหลายกิจกรรมภายในเกมเพื่อมอบรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ:● กิจกรรมเรียกคัดสรร: ผู้เล่นจะมีโอกาสสูงยิ่งขึ้นที่จะได้รับ <ดราก้อนซิน บาปแห่งโทสะ> เมลิโอดัส และ <ฟ็อกซ์ซิน บาปแห่งความโลภ> บัน ไปจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม โดยใช้ตั๋วเรียกอัศวินคัดสรร หรือ เพชร หลังจากเรียกบรรลุเลเวล 6● กิจกรรมกระดานเช็กชื่อ: เข้าเกมเพื่อรับรางวัลมากมาย อาทิ ตั๋วเรียกอัศวิน, ดรอว์, ทอง, เพชร, และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้เล่นที่เช็กชื่อเป็นเวลา 14 วัน จะได้รับตั๋วเรียกอัศวินสูงสุด 2,500 ชิ้น, 5,000 เพชร, และสี่อัศวินเลเจนด์● กิจกรรมภารกิจรีเลย์ 7 วัน: ผู้เล่นที่เคลียร์ภารกิจรายวันเป็นเวลา 7 วัน สามารถรับรางวัลต่าง ๆ เช่น เพชร และ ตั๋วเรียกอัศวินเลเจนด์ ไปได้ โดยภารกิจรายวันจะมีดรอว์การ์ด, เรียกอัศวิน, และคราฟต์ศาสตราเทพนอกจากนี้ ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับหลากหลายรางวัล เช่น ตั๋วเรียกอัศวิน, เพชร, ตั๋วเรียกอัศวินเลเจนด์, และ ตั๋วเรียกอัศวินเฟสติวัลเปิดเกม มอบโอกาสให้ได้รับสี่อัศวินเลเจนด์ อาทิ ดิอันเน่ เป็นต้น"The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบนระบบ iOS และ Android ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://7dsi.netmarble.com/th และแฟนเพจ The Seven Deadly Sins: Idle Adventure TH