บ้านหลังใหม่! Tango Gameworks หอบกระเป๋าย้ายเข้าสู่ KRAFTON

ในแผนการควบรวมครั้งนี้ ทาง Krafton มีความตั้งใจที่จะผสานความร่วมมือกับทาง Microsoft Gaming เพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนถ่ายดังกล่าวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อการดำเนินงานใดๆของสตูดิโอ Tango Gameworks เพื่อที่พวกเขาจะได้สืบสานการพัฒนาเกม Hi-Fi RUSH ได้ต่อไป รวมไปถึงสำรวจโปรเจกต์ใหม่ๆในอนาคต

ทุกเกมในเครือของสตูดิโอ Tango Gameworks ไม่ว่าจะเป็น Hi-Fi RUSH, The Evil Within, The Evil Within 2 และ Ghostwire: Tokyo จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการขยับเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

gematsu

mynintendonews

ล่าสุดทางบริษัทผู้ผลิตและเผยแพร่วิดีโอเกมชื่อดังของเกาหลีใต้ ได้ออกมาประกาศอ้าแขนต้อนรับทีมพัฒนาเกมสัญชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งอกหักเข้ามาไว้ภายในสังกัดเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งนี่นับเป็นการขยับลงทุนก้าวแรกครั้งสำคัญของทางบริษัท Krafton ในการเจาะตลาดเกมแดนปลาดิบซึ่งทุกเกมที่กล่าวมาข้างต้นจะยังคงมีวางจำหน่ายตามปกติบนทุกแพลตฟอร์มที่พวกมันลง และทาง Krafton เองก็ให้คำมั่นสัญญาด้วยว่าจะคอยสนับสนุนทีมงาน Tango Gameworks ให้พวกเขายังคงรังสรรค์นวัตกรรมและส่งมอบประสบการณ์เกมอันสดใหม่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอนับเป็นทีมพัฒนาสัญชาติญี่ปุ่นรายแรกในสังกัด Microsoft Gaming ทว่าอย่างไรก็ตาม ต่อให้พวกเขาจะสร้างสรรค์เกมล้นไอเดียจนคว้ารางวัลได้มากมายสักแค่ไหน ก็ไม่วายถูก ไมโครซอฟต์ ยุบไปแบบไร้เหตุผลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่นับว่าโชคดีที่พวกเขาหาบ้านหลังใหม่ได้ไวในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือน