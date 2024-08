"UFL" เกมลูกหนังสายฟรี พร้อมฟาดแข้ง 12 ก.ย.

gematsu

ทีมพัฒนา Strikerz Inc. ออกมาประกาศกำหนดวันเปิดให้บริการสำหรับผลงานเกมฟุตบอลทางเลือกใหม่ที่โดยตัวเกมจะรองรับฟีเจอร์ Cross-play สามารถเล่นร่วมกันได้ระหว่างสองแพลตฟอร์ม (ผู้เล่นฝั่ง PS5 อาจต้องเปลี่ยนไปใช้บัญชีโซนยุโรปหรืออเมริกา เพราะในสโตร์ไทยไม่มี)ซีอีโอ Strikerz Inc. กล่าวสำหรับ UFL นั้นมันเป็นเกมกีฬาฟุตบอลฟรีทูเพลย์ที่บรรจุรวบรวมเหล่าแข้งสตาร์ดาวดังจากในชีวิตจริง โดยตัวเกมประกอบไปด้วยคอนเทนต์มากมาย อาทิ เสื้อผ้าชุดแข่งขันของหลากหลายสโมสร, รองเท้าสตั๊ด, ถุงมือผู้รักษาประตู, ลูกฟุตบอล และสนามแข่งอารีน่า ผู้เล่นจะได้สร้างสโมสรในแบบฉบับของตัวเองโดยเริ่มต้นจากศูนย์แล้วค่อยๆสะสมเหล่านักเตะมาร่วมทัพ ปรับแต่ง และแข่งขันกับผู้เล่นทั่วโลกเพื่อไต่เต้าคว้าชัยชนะถึงแม้ว่าตัวเกม UFL จะเปิดให้เล่นกันแบบฟรีๆ แต่ ณ ปัจจุบันก็มีชุดถูกปล่อยวางจำหน่ายแล้วในราคา 15 เหรียญ โดยลูกค้าที่ซื้อชุดดังกล่าวไปจะได้รับเงินในเกมจำนวน 20.000.000 CP, สนาม Estádio do Redentor, เสื้อ Lovorika, รองเท้า Zlato, ถุงมือ Lavalampe และได้รับสิทธิ์เข้าเล่นเกมก่อนใครเป็นเวลาเจ็ดวัน (4 ก.ย.)