Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.1 "สายลับ R&B" อัปเดต 14 ส.ค.นี้!

ในเวอร์ชั่น 1.1 Zhu Yuan, Qingyi และ Seth จะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อต่อสู้อย่างชาญฉลาดและกล้าหาญกับ Mountain Lion อย่างไรก็ตาม เหล่าอาชญากรสามารถหลบหนีจากการจับกุมได้เสมอด้วยความช่วยเหลือของหญิงสาวผู้ลึกลับที่ชื่อ Jane ในโลกของฉากพิเศษ "สายลับ R&B" ใหม่ล่าสุดนี้ Proxy ทุกคนจะสามารถใช้ตัวตนของ Janeในการเดินเที่ยวเล่นรอบ ๆ New Eridu, สำเร็จภารกิจ และคลี่คลายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับกองรักษาความมั่นคงแห่ง New Eriduเมื่อ Proxy คุ้นเคยกับกองรักษาความมั่นคงแห่ง New Eridu มากขึ้นก็พร้อมที่จะเข้าร่วมทีมของผู้เล่นแล้ว ในฐานะการโจมตีของ Qingyi จะสะสม Daze ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่สร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้า Qingyi ยังสามารถสะสม "Flash Connect Voltage" ได้อีกด้วย เมื่อสะสมจนถึงค่าที่กาหนดแล้ว เธอจะปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังยิ่งขึ้นออกมา ในฐานะคู่หูที่ไว้ใจได้ของ Zhu Yuan ในกองรักษาความมั่นคงแห่ง New Eridu Qingyi ยังสามารถให้ความช่วยเหลือที่สำคัญยิ่งแก่ Zhu Yuan ในระหว่างการต่อสู้ได้เช่นกันในฐานะตัวละครที่ขาดไม่ได้ในเนื้อเรื่องของเวอร์ชัน 1.1 ดูเหมือนว่าจะเป็นทั้งศัตรูและมิตรของ Proxy และในฐานะนั้น Jane สามารถสะสม "Passion Stream" ให้กับตัวเองได้ หลังจากสะสมจนเต็มแล้ว เธอจะเข้าสู่สถานะ "Passion" สร้างความเสียหายถึงชีวิตจากการโจมตีหลายครั้งหลายระดับ และสะสมเอฟเฟกต์ Attribute Anomaly ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก่อนที่ Jane จะเข้าร่วมทีมของผู้เล่น ในฐานะสมาชิกคนสำคัญของ Mountain Lionเธอจะเป็นศัตรูในการต่อสู้ที่ซุ่มโจมตี Proxy ทักษะการต่อสู้ที่คล่องแคล่วและว่องไวของเธอไม่มีที่ติแน่นอน แต่เมื่อเวลาที่คุณเป็นศัตรูของเธอ ก็ไม่แน่หรอกนะนอกจากตัวละครแรงก์ S ทั้งสองคนนี้แล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการต่อสู้แล้วเช่นกัน นอกจากการมอบบัฟโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้ว อาวุธของเขายังสามารถกลายเป็นดาบใหญ่เพื่อโจมตีศัตรูได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสามารถช่วยเหลือ Proxy ใน Hollow ได้เช่นกันนอกเหนือจากการอัปเดต Shiyu Defense เป็นระยะแล้ว Zenless Zone Zero ยังเปิดตัวเกมเพลย์ใหม่ใน Hollow Zero ที่ชื่อว่าโดยหลังจากผ่านด่าน "สวนดอกไม้แห้งเหี่ยว" และสำเร็จเควสต์ที่เกี่ยวข้องแล้ว Proxy จะสามารถทำการท้าทาย Nineveh ในเวลาที่จำกัดได้ทันที โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการท้าทาย และสามารถรับรางวัลต่าง ๆ ในเกมได้เมื่อสาเร็จการท้าทายในช่วง Camellia Golden Week กิจกรรมธีมของเวอร์ชัน 1.1 Proxy ทุกคนสามารถรับ Polychrome, W-Engine แรงก์ A และวัสดุต่าง ๆ ได้จากการสำเร็จเควสต์กิจกรรม นอกจากนี้ กิจกรรมซีรีส์ต่าง ๆ เช่น ฝึกซ้อมกลยุทธ์ต่อสู้เสมือนจริง บริการหลังการขายแบบมืออาชีพ และฟังก์ชันกล้องใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับฟิลเตอร์กับตัวเลือกเซลฟี่ จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่หลากหลาย และมีสไตล์มากขึ้นให้กับผู้เล่นZenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.1 "สายลับ R&B" จะอัปเดตในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ สามารถดาวน์โหลดและเข้าเล่นได้ฟรีบน PlayStation 5, PC, iOS และ Android ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ https://zenless.hoyoverse.com/ X: @ZZZ_TH และ Discord: Zenless Zone Zero Official