เกมทอยเต๋า "ดาบพิฆาตอสูร" พร้อมวางจำหน่ายบน PlayStation, Xbox และ Steam แล้ววันนี้!

ในเกม "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" ผู้เล่นจะได้เลือกตัวละครที่ชื่นชอบจากอนิเมะ "ดาบพิฆาตอสูร" อาทิ ทันจิโร่, เซนอิทสึ, อิโนสุเกะ, คานาโอะ, เกนยะ และเสาหลักทั้ง 9 เข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกม สะสมคะแนนเพื่อคว้าชัยชนะ โดยตัวเกมสามารถเล่นได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รองรับผู้เล่นสูงสุด 4 คนด้วยกันแผนที่ภายในเกมจะจำลองมาจากสถานที่ต่าง ๆ ในอนิเมะ เช่น ภูเขาฟูจิคาซาเนะ, Mugen Train, หมู่บ้านช่างตีดาบ ฯลฯ ซึ่งแต่ละแผนที่จะมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยในช่วงกลางวันผู้เล่นจะได้พบเจอกับอีเวนท์และเล่นมินิเกมเพื่อสะสมคะแนน ส่วนในช่วงกลางคืนอสูรจะออกอาละวาด ผู้เล่นทุกคนจะต้องช่วยกันปราบอสูรให้ได้"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/kimetsu_board/en/