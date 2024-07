"UNO Party! Mania" ส่วนเสริมใหม่พร้อมการ์ดสุดป่วน วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

UNO Party! Mania มาพร้อมการ์ดแอ็กชันใหม่ที่น่าตื่นเต้นสามใบ ได้แก่จะขอให้ผู้เล่นทุกคนชี้ไปที่ผู้เล่นอื่น หลังจากนั้น ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องจั่วการ์ดให้มากที่สุดเท่าที่มีผู้เล่นชี้มาที่พวกเขาผู้เล่นที่ได้การ์ดจะเลือกสีใหม่ที่จะเล่นและเลือกผู้เล่นอื่นอีกสองคนที่จะเชื่อมโยงกันชั่วคราว จากนั้นเล่นต่อไปโดยทุกครั้งที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจั่วการ์ดจากกองจั่ว ผู้เล่นที่พวกเขาเชื่อมโยงด้วยจะต้องจั่วการ์ดในจำนวนเท่ากัน และลิงก์จะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการจั่วการ์ด Wild Drawn Together หรือ Point Taken ใบใหม่ขึ้นมาจะสร้างมินิไพล์ โดยเริ่มจากการ์ดใบแรกจากกองจั่ว ผู้เล่นคนถัดไปจะต้องเล่นการ์ดที่มีสีเดียวกันเพื่อส่งต่อกองเล็กไปยังผู้เล่นคนถัดไป จนกว่าจะถึงผู้เล่นที่ไม่สามารถเล่นการ์ดได้ เมื่อถึงจุดนี้กองเล็กทั้งหมดจะตกไปอยู่ในมือของคน ๆ นั้น“UNO Party! Mania DLC จะปลดล็อกมิติใหม่ของความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์สำหรับแฟรนไชส์ที่แฟน ๆ ชื่นชอบมานานหลายปี” Erika Winterholler ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการออกใบอนุญาต เกมและแอพ กล่าว “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของเกมคลาสสิกอย่าง UNO ได้ช่วยพัฒนาเกมการเล่นให้กับคนเล่นฝั่งดิจิทัลเป็นหลัก โดยนำความตื่นเต้นและสดใหม่มาสู่เกมต้นตำรับเบอร์ 1 ของโลกเกมนี้”ทั้งนี้ ตัวเกมเอดิชันใหม่ 2 แบบจะเปิดตัวในวันที่ 10 กันยายนนี้ ได้แก่ "UNO Legacy Edition" มาพร้อมกับเกมคลาสสิกตัวเต็ม, Party! Mania, FLIP! และ DLC ครบรอบ 50 ปี ส่วน "UNO Ultimate Edition" จะมาพร้อมกับเกมการ์ด และ DLC 6 ชุด ซึ่งมีทั้ง Party! Mania, FLIP!, 50th Anniversary, Valhalla, The Call of Yara, Fenyx's Quest, การ์ดในธีมของ Just Dance 2017, Rayman และอีกมากมายUNO Party! Mania DLC พร้อมให้ซื้อแยกแล้วบน PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch และ PC ที่ Ubisoft Store และสามารถเล่นได้บน PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ผ่านระบบ Backward Compatibility ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ubisoft.com/en-us/game/uno