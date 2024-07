แฟนงัดหลักฐานฉีกหน้า Sonic Team หลังตัดสัมพันธ์ "ชาโดว์" กับ "เบจิต้า"

Shadow the Hedgehog

โดยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายปีทุกคนต่างเข้าใจตรงกันดีว่าตัวละครผู้เป็นแม่แบบให้กับเจ้าเม่นดำนั่นก็คือ "เบจิต้า" ราชาชาวไซย่าผู้เย่อหยิ่งจากการ์ตูนเรื่อง ดราก้อนบอล

Shadow was born in 1999, ST needed a rival character when working on the sequel to SA2. He was based on Spawn. They didn't wanted him to be a rival, but a dark hero. He was NOT based on Vegeta according to Iizuka pic.twitter.com/92twHgbZ9B— Sonickick @ Anime Expo (@Sonickick2) July 6, 2024