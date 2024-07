คุณพระ! "แอสโตรบ็อต" มีขนาดไฟล์ใหญ่กว่า Elden Ring

ตัวเกมต้องใช้ขนาดพื้นที่ความจุถึง 66 GB ในการติดตั้ง

Astro Bot file size will be around 66GB! #AstroBot



- For reference Astro’s Playroom is around 11GB pic.twitter.com/Yvt0CJ3Hoc— Genki✨ (@Genki_JPN) June 28, 2024