"กันดั้มขนาดเท่าจริง" ร่วมงาน Expo 2025 โอซาก้า

สำหรับงานครั้งนี้ เมืองโอซาก้าที่เป็นเจ้าภาพก็จะจัดขึ้นบนเกาะเทียม ยูเมะชิมะ กำหนดเวลาระหว่างเดือนเมษายน 2025 ถึงตุลาคม 2025 โดยพื้นที่จัดแสดงเฉพาะของบันไดนัมโคจะเรียกว่า GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION เน้นโปรโมตแฟรนไชส์ดังสู่ระดับโลกในงานแถลงข่าว GUNDAM Conference SUMMER 2024 ทางค่ายก็ได้เผยภาพอาคารที่ออกแบบให้คล้ายสถานีออกสู่อวกาศ คาดว่าจะสร้างอาคารภายนอกเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2024 ตามด้วยการตกแต่งด้านในให้ดูคล้ายกับโลกของกันดั้มซึ่งจะเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีในอนาคต มีการเปิดรับสมัครทีมงานหลายอัตราอยู่ในขณะนี้ไฮไลท์สำคัญของงานจัดแสดงคือหุ่นยักษ์ กันดั้ม RX-78F00/E ขนาดเท่าจริงหน้าอาคาร ทำท่านั่งชันเข่ามือยื่นขึ้นฟ้าสู่อวกาศและอนาคต เป็นการนำเกราะภายนอกของหุ่นจากเมืองโยโกฮามะที่รื้อถอนไปแล้วกลับมาใช้ใหม่เป็นส่วนใหญ่โดยครั้งนี้ไม่มีลูกเล่นขยับเคลื่อนที่ ความสูงถึงปลายนิ้ว 16.72 เมตร น้ำหนัก 49.1 ตันเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 45 ปีของแฟรนไชส์กันดั้ม ทางค่ายก็ได้จัดอีเวนท์หลายๆ รูปแบบในญี่ปุ่น หนึ่งในนั้นคือ GUNDAM CONNECT ACTION เปิดรับข้อความจากแฟนๆ แบ่งปันความทรงจำเกี่ยวกับกันดั้มรวมถึงความคาดหวังสู่อนาคต มีทั้งแบบสถานที่จริงและผ่านเครือข่ายโซเชียลโดยส่วนหนึ่งจะนำมาบรรจุในอาคารงาน Expo เพื่อให้แฟนๆ มีส่วนร่วมช่วยกันสร้างด้วยสำหรับเนื้อหาอื่นๆ ในการแถลงข่าวก็มีการสาธิตหุ่นกันพลาล่าสุดอย่างเช่น RX-78-2 กันดั้มรุ่น RG ที่ทำใหม่เป็นเวอร์ชัน 2.0 และอีกตัวเป็นรุ่น HG สีพิเศษเรียกว่า EARTH Color แบบเดียวกับที่ใช้จัดแสดงในงาน รวมถึงอีกหลายตัวจากหนังโรง SEED Freedom และอนิเมชัน Gundam Requiem for Vengeance ที่จะฉายทางเน็ตฟลิกซ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปลายปีทางฝั่งหุ่นสำเร็จรูปก็จะมีซีรีส์ G Frame สองตัว Duel Blitz และ Lighting Buster หุ่นแอคชันฟิกเกอร์ Gundam Universe เป็นตัวใหม่ Gundam EX และอีกสองจากซีรีส์ Metal Robot คือหุ่น Infinite Justice Type II และ Strike Freedom Type II ซึ่งจะมีแพคหลัง Proud Defender พร้อมเอฟเฟกต์ขายแยกกันอีกชุดนอกจากนี้ กันดั้มภาคประลองยุทธ์ Mobile Fighter G Gundam ก็จะมีโครงการฉลองครบรอบ 30 ปีเป็นภาคแยกเขียนเนื้อเรื่องโดยผู้กำกับ "ยาสึฮิโระ อิมากาวะ" เตรียมเปิดเว็บไซต์เผยรายละเอียดอีกทีในวันที่ 5 กรกฎาคม