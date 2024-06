"Super Monkey Ball Banana Rumble" พร้อมกลิ้งบนสวิตช์แล้ววันนี้!

"Super Monkey Ball Banana Rumble" เกมแพลตฟอร์มเมอร์ผจญภัยที่ผู้เล่นจะต้องกลิ้งลูกบอลผ่านอุปสรรคต่าง ๆ เก็บรวบรวมกล้วย และเข้าเส้นชัยให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยในโหมด Adventure มีฉากใหม่ให้เล่นมากกว่า 200 ฉาก มาพร้อมลูกเล่นใหม่ ๆ ที่ทำให้การผจญภัยตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเดิม และภาคนี้ยังถือเป็นครั้งแรกของซีรีส์ที่สามารถเล่นพร้อมกัน 4 คนแบบแบ่งจอบน Nintendo Switch เครื่องเดียวนอกจากโหมด Adventure ตัวเกมยังมีโหมดมัลติเพลเยอร์ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยในโหมดออนไลน์สามารถรองรับผู้เล่นได้ถึง 15 คน มีโหมดแข่งขันสองรูปแบบคือ Race แข่งกันกลิ้งเพื่อเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุด และ Banana Hunt แข่งกันเก็บกล้วยให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดเพื่อคว้าชัยชนะผู้เล่นสามารถตกแต่งตัวละครด้วยชุดและเครื่องประดับมากมายที่สามารถปลดล็อคผ่านการเล่นภายในเกม ซึ่งมีให้สะสมมากกว่า 300 ชิ้น นอกจากนี้ยังมี SEGA Pass ที่จะปลดล็อคตัวละครคอลแลบในเครือ SEGA มาเล่นได้ อาทิ Sonic จาก Sonic the Hedgehog, Axel จาก Crazy Taxi, Beat จาก Jet Set Radio รวมถึงชุดแต่งตัวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครในเครือ SEGA เช่น Shadow จาก Sonic the Hedgehog, Gilius จาก Golden Axe, Majima จาก Like a Dragon ฯลฯ"Super Monkey Ball Banana Rumble" วางจำหน่ายบน Nintendo Switch แล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/bananarumble/en/ และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ SEGA Asia