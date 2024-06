เกมอาร์พีจีคลาสสิก "Baten Kaitos" รีมาสเตอร์ลงสตีมแล้ววันนี้!

"Baten Kaitos I & II HD Remaster" ได้นำเกม "Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean" และ "Baten Kaitos Origins" ที่เคยวางจำหน่ายบนเครื่อง GameCube เมื่อ 20 ปีที่แล้ว มาอัปเกรดกราฟิก ปรับปรุงเมนูการใช้งาน และระบบต่าง ๆ พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เช่น ปิดการสุ่มเจอศัตรู ระบบต่อสู้อัตโนมัติ ปุ่มข้ามฉากคัทซีน ปุ่มปรับความเร็วของเกม และเซฟอัตโนมัติ เพื่อยกระดับประสบการณ์โดยรวมและทำให้ผู้เล่นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นBaten Kaitos เล่าเรื่องราวของโลกที่กลายเป็นดินแดนรกร้าง เนื่องจากสงครามระหว่างมนุษย์และเทพปีศาจ หลังสิ้นสุดสงคราม มนุษย์สามารถผนึกเทพปีศาจได้สำเร็จ และได้อพยพไปอาศัยอยู่บนดินแดนลอยฟ้า แต่ความมืดก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้ง ผู้เล่นในฐานะ Guardian Spirit จะต้องออกเดินทางเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่ท้องฟ้า และต่อสู้กับโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้เกมเพลย์ยังคงเอกลักษณ์การต่อสู้ด้วยระบบการ์ดที่ผู้เล่นสามารถจัดกองการ์ดเพื่อวางกลยุทธ์การทำคอมโบในแบบของตัวเอง ในขณะที่การต่อสู้ดำเนินต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ผู้เล่นจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อใช้การ์ดในมือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนอกเหนือจากการปรับปรุงกราฟิกและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ แลัว ตัวเกมยังเพิ่มโหมดใหม่ ได้แก่ "NEW GAME +" โหมดที่สามารถเริ่มเล่นเกมใหม่อีกครั้งพร้อมระดับเลเวลและการ์ดที่ได้รับจากการเล่นรอบแรก และ "NEW GAME -" โหมดที่มาพร้อมข้อจำกัดบางอย่างเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับผู้เล่น"Baten Kaitos I & II HD Remaster" พร้อมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ PC (Steam) แล้ว ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia และแฟนเพจ BANDAI NAMCO Entertainment