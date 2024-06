เกมใหม่ "เซลด้า" ลงสวิตช์-เจ้าหญิงขอลุยเอง

เกมภาคใหม่นี้ได้เปิดตัวในรายการ Nintendo Direct สำหรับช่วงซัมเมอร์กลางปี 2024 แนะนำผลงานใหม่ที่จะลงเครื่องสวิตช์เดิมจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้า ระหว่างที่เครื่องรุ่นใหม่ยังถึงเวลาไม่เผยโฉมหนังตัวอย่างแรกของเกมก็มาในกราฟิกสไตล์เดียวกับภาครีเมก Link's Awakening ก่อนหน้า เริ่มด้วยตัวเอกลิงค์บุกเข้าปราสาทช่วยเจ้าหญิงเซลด้าตามสูตร ก่อนที่เขาจะพลาดตกลงไปในรอยแยกมิติ ทำให้เจ้าหญิงต้องสานต่อการผจญภัยรับภารกิจกอบกู้อาณาจักรแทนลักษณะการเล่นจะเป็นแอคชันผจญภัยมุมมองด้านบน โดยที่เซลด้าได้พบกับภูติลึกลับชื่อว่า Tri มอบไม้คฑาเวทย์มนตร์ให้ เมื่อโบกใส่สิ่งต่างๆ จะสามารถจดจำและสร้างของเลียนแบบเรียกว่า Echo ขึ้นมา ใช้ในการแก้ปริศนาและต่อสู้อย่างเช่น เสกโต๊ะใช้เป็นแท่นยืน เสกหินมาขว้างใส่ศัตรู หรือเสกมอนสเตอร์ออกมาลุยแทนโปรดิวเซอร์ "เออิจิ อาโอนุมะ" ชี้ว่า บางคนอาจจะอยากให้เซลด้าต่อสู้ด้วยดาบ แต่พวกเขาอยากจะสร้างเกมสไตล์ใหม่ที่ฉีกจากแนวเดิมของซีรีส์ ซึ่งภายในเกมจะมี Echo จำนวนมากให้ผู้เล่นเลือกใช้ต่อสู้หรือแก้ปริศนาในแบบของตนเองวิธีไม่ซ้ำกันตัวเกม The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom จะวางจำหน่ายในวันที่ 26 กันยายน 2024 อีกทั้งวันเดียวกันจะมีเครื่องสวิตช์ Lite รุ่นพิเศษเรียกว่า Hyrule Edition วางจำหน่ายด้วย มาในสีทองติดลวดลายอิงจากเกมเซลด้าทั้งด้านหน้าและหลัง