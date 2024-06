โซนียืนยันหนังโรง "Uncharted" สร้างภาคต่อ

การประกาศครั้งนี้ก็มาจากงานเทศกาลจำหน่ายหนัง CineEurope ซึ่งทางโซนีได้พูดถึงผลงานใหม่ที่กำลังจะมา มีการดัดแปลงจากวีดีโอเกมสองเรื่องคือ The Legend of Zelda ที่คว้าสิทธิ์มาได้จากนินเทนโด และอีกเรื่องคือภาคต่อ Uncharted จากคอนโซลเพลย์สเตชันของพวกเขาเองเรื่องราวของหนังภาคแรกจะเล่าเกี่ยวกับตัวเอก "นาธาน เดรก" (ทอม ฮอลแลนด์) เป็นหนุ่มบาร์เทนเดอร์ที่ถูกนักล่าสมบัติรุ่นใหญ่ "ซัลลี" (มาร์ค วอห์ลเบิร์ก) ชักชวนให้มาเข้าวงการร่วมผจญภัยตามหาขุมทรัพย์ด้วยกัน ถือเป็นการย้อนอดีตช่วงวัยหนุ่มของตัวเอกที่ปรากฎในวีดีโอเกมแค่ช่วงสั้นๆ นำมาขยายความสร้างใหม่นอกจากนี้ ตอนท้ายของหนังก็ได้บอกใบ้เหตุการณ์ในภาคต่อเอาไว้ อีกทั้งผู้กำกับและโปรดิวเซอร์เองก็ให้เคยสัมภาษณ์ว่าอาจจะทำต่อเช่นกันจากการออกฉายเมื่อปี 2022 หนังก็ทำเงินในโซนสหรัฐและแคนาดาได้ถึง 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมรายรับทั่วโลกกว่า 400 ล้าน ถือเป็นหนึ่งในการดัดแปลงจากวีดีโอเกมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง รองจากซูเปอร์มาริโอและเม่นสายฟ้าโซนิกในฝั่งวีดีโอเกม สตูดิโอ Naughty Dog ผู้พัฒนาก็บอกว่าพวกเขาได้ปิดเรื่องราว Uncharted และเดินหน้าไปทำอย่างอื่นต่อแล้ว โดยนอกจากซีรีส์นี้พวกเขายังได้ทำเกมฮิต The Last of Us ที่มีการดัดแปลงเป็นแบบคนแสดงจริงและประสบความสำเร็จใหญ่ไม่แพ้กัน