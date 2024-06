Review: The Rogue Prince of Persia เจ้าชายผู้ตายวน

เกมเพลย์ 7 กราฟิก 7 เสียง 8 เนื้อเรื่อง 5 ความคุ้มค่า 6 ภาพรวม 6.6





สำหรับนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของสตูดิโอทีมงานอินดี้สัญชาติฝรั่งเศสขนาดเล็กผู้มีประวัติเคยทำเกมโร้กไลค์ต้นทุนต่ำแต่ประสบความสำเร็จมาแล้วก่อนหน้านี้อย่าง Dead Cells และนี่ก็นับเป็นอีกครั้งที่พวกเขาหวนกลับมาสร้างเกมแนวโร้กไลค์ เพียงแต่คราวนี้มันไม่ใช่ IP หน้าใหม่โนเนมที่ไหนเพราะมันเป็นถึงเกมดังระดับตำนานของค่าย ยูบิซอฟต์และนั่นก็เป็นผลพวงมาจากการกระทำอันยั่วยุของตัวเจ้าชายเอง ดังนั้นเพื่อปกป้องชาวเมืองผู้บริสุทธิ์และคลายปมความขัดแย้งที่เราเป็นคนผูก เจ้าชายจึงต้องจับดาบขึ้นต่อสู้หยุดยั้งกองทัพชั่วร้ายเพียงลำพัง แต่ถึงต่อให้พลาดพลั้งก็ไม่ต้องหวั่นใจอะไรไปเพราะเจ้าชายของเรานั้นเขามีของดีวิเศษติดตัวที่จะช่วยให้เขาสามารถฟื้นคืนชีวิตกลับมาจากความตายได้ทุกครั้งแบบไม่มีขีดจำกัดบางตัวแค่ฟันธรรมดาหรือจะใช้เท้าถีบสิ่งของ-ศัตรูให้กระเด็นไปโดนเพื่อให้มันสตันจนเกราะแตกก็ย่อมได้ เรียกว่าเป็นเกมเพลย์เบสิคพื้นๆลองจับครั้งแรกก็เล่นสนุกได้ทันที แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะผ่านมันไปได้แบบสบายนะเพราะการที่คุณมีชีวิตเดียวตายแล้วต้องกลับไปเริ่มใหม่หมดตั้งแต่ต้นมันค่อนข้างกดดันน่าท้าทายมากทีเดียว ฉะนั้นเพื่อความแม่นยำในการออกลีลาแอ็คชั่นและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต ตัวเกมจึงแนะนำให้พวกเราชาวพีซีทุกคนต้องเล่นมันผ่าน คอนโทรลเลอร์ จะดีที่สุดเนื่องจากภาพที่ใช้กราฟิกต่างๆที่พวกเราเห็นล้วนถูกวาดเขียนขึ้นมาด้วยมือ มิได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงใดๆในการปั้นโมเดลตัวละครขึ้นมาให้แลดูสมจริงแบบเกมรุ่นพี่ อีกทั้งเรื่องเสียงซาวด์เอฟเฟกต์เวลาฟาดฟันก็ฟังดูพื้นๆไม่ได้โดดเด่นอะไร แถมเสียงพากย์ตัวละครเวลาสนทนาพูดคุยเอง ณ ปัจจุบันก็ยังไม่ใส่มาให้ดูเป็นละครใบ้ไปเลย มีดีหน่อยแค่ตรงเสียงดนตรีประกอบฉากเท่านั้นที่พอชวนให้เรามีอารมณ์ร่วมอินไปกับเกมได้บ้างผู้เล่นอย่างเราจึงต้องคอยด้นสดพลิกแพลงปรับตัวอยู่เสมอ เพราะบางรอบเราอาจต้องใช้อาวุธที่ไม่ถนัดคุ้นชินหรืออาจได้รับสกิลแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยได้ลองมาก่อน และนั่นก็ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของในร้านค้าด้วยเช่นกัน โดยตัวเกมเวอร์ชันปัจจุบันยังมีเพียงแค่ดวงไฟสีม่วงให้เก็บสะสมเพื่อปลดล็อคอาวุธใหม่ๆเท่านั้น พวกระบบอัปเกรดตัวละครแบบถาวรให้เก่งขึ้นอึดขึ้นในแต่ละรอบนั้นคงต้องรอให้ทีมพัฒนาอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาสู่เกมอีกทีในอนาคตสำหรับอาวุธที่มีให้ใช้จะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆคือ อาวุธจำพวกดาบ หอก หรือกรงเล็บที่เอาไว้โจมตีระยะประชิด กับอาวุธประเภทขว้างปาง้างยิงโจมตีจากระยะไกลอย่างธนูหรือกงจักรถ้าใช้จนหมดก็ต้องตีฟันธรรมดาเพื่อเติมแถบบล็อกสีเหลืองที่อยู่ใต้ HP ขึ้นมาใหม่ และหากยิ่งเล่นไกลไปเรื่อยๆเราอาจได้เห็นอาวุธใหม่ๆที่ดูแปลกตาหรืออุปกรณ์ยิงไกลใหม่ๆที่มีวิธีใช้งานแตกต่างออกไปอย่างเช่น ตะขอเกี่ยวดึงศัตรูมาหาหรือหมัดกำปั้นทุบปฐพีอะไรแบบนี้ แต่มีแอบเสียดายนิดหน่อยตรงที่เวลาใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เราไม่สามารถใช้แกนอนาล็อคเลือกเล็งมุมองศากะทิศทางใดๆได้เลย ทำได้เพียงแค่ปามันพุ่งออกไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงอย่างเดียว ดังนั้นใครที่เคยสัมผัสเกมภาค The Lost Crown มาแล้วมันก็อาจจะชวนรู้สึกน่าหงุดหงิดขัดใจสักเล็กน้อยและขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าตัวเกมมันยากเอาเรื่องระดับสาหัสสากรรจ์เลยทีเดียวเชียวละ เพราะอุปสรรคภายในเกมมันไม่ได้มีเพียงแค่กองทัพศัตรูและเหล่าบอสสุดแกร่งที่ขวางทางเราอยู่เท่านั้น แต่ยังมีพวกเสี้ยนหนาม ใบมีดแหลมคม และกับดักอื่นๆอีกสารพัดชนิดที่พร้อมตอดเลือดเราไปทีละนิดในทุกก้าวเดิน จากแนวโร้กไลค์ปกติที่ว่าผ่านยากอยู่แล้วพอผสมใส่กับดักลงไปกลับกลายเป็นยิ่งเล่นยากกว่าเดิมขึ้นไปอีก จนบางทีเราก็แอบนึกในใจอยู่นะว่าการที่ ยูบิซอฟต์ หยิบจับแฟรนไชส์ Prince of Persia มาทำเกมแนวโร้กไลค์ มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองมาถี่ถ้วนแล้วจริงๆหรือ?และสิ่งที่พวกเราเห็นในช่วงท้ายมันก็ยังไม่ใช่ฉากจบที่แท้จริงของเกมเพราะยังมี Continue ต่อไปได้อีกแค่ทีมพัฒนาเขายังอัปเดตใส่มาไม่ครบ โดยแพทช์อัปเดตล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นก็คือเนื้อหาอารามแห่งไฟที่บรรจุเพิ่มเติมด่านสภาพแวดล้อมใหม่ ศัตรูหน้าใหม่ อาวุธชนิดใหม่ และระบบสกิลทรีอัปเกรดตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นแบบถาวร ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของเกม Early Access ที่นานวันคอนเทนต์มันจะเยอะและสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่ว่าคุณจะใจเย็นมากพออดทนรอมันไหวหรือเปล่าเท่านั้นเองดนตรีประกอบดีงาม, ภาพวาดการ์ตูนสวยพอใช้, ลีลาผาดโผนโจนทะยานสุดพลิ้วไหว, คอมฯสเปคธรรมดาบ้านๆรันได้อย่างลื่นไหล และราคาน่ารักไม่แรงจนเกินไปเสียงพากย์ตัวละครยังขาดหาย, เล็งยิงเป้าหมายเลือกกำหนดทิศทางอะไรไม่ได้, ฟีเจอร์ระบบต่างๆยังไม่สมบูรณ์พร้อม, เนื้อหาปัจจุบันค่อนข้างสั้นมีบอสแค่ไม่กี่ตัว, เกมเพลย์ดูเบสิคไร้จุดเด่นแปลกใหม่ให้ชวนว้าว, เล่นวนซ้ำด่านเดิมไปซักสองสามรอบเริ่มมีหาว และแนะนำกำตังค์เพิ่มไปสอยภาค The Lost Crown มาเล่นน่าจะคุ้มกว่า