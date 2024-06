บริดจสโตนจับมือ Forza Motorsport จัดแข่งประลองความเร็ว ชิงรางวัล 1,000 เหรียญ!

ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 (เวลามาตรฐานสากล) ผู้เข้าแข่งขันที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าแข่งขันใน "Bridgestone Rivals: Race to the Top" เพื่อรับชุดแข่งบริดจสโตนในเกมและทำเวลาให้เร็วที่สุดเพื่อคว้ารางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยในเกมการแข่งขันนี้ นักแข่งจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันบนสนามเสมือนจริง Hakone Grand Prix ซึ่งเป็นสนามแข่งรถที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งรถในทุกระดับพร้อมกับวิวที่งดงามของภูเขาไฟฟูจิ ล้อมรอบด้วยความงดงามของชนบทญี่ปุ่นริมฝั่งทะเลสาบอาชิ สนามแข่งนี้เป็นการนำเสนอให้เห็นถึงอนาคตของความเร็วสูงสุดบนทางตรง (Flat-out speed with long straights) จุดเลี้ยวที่กว้าง (Wide turns) และจุดเหยียบเบรกจนสุดแรง (Heavy braking zones) ซึ่งจะมีการประกาศผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศโดยอิงจากเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดที่บันทึกได้ในแต่ละสถานที่ที่เข้าร่วมครอบคลุมทั้งประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และเกาหลีใต้กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Forza Motorsport ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในกีฬามอเตอร์สปอร์ตและสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำในกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้เกิดขึ้นสำหรับผู้คนทุกช่วงวัยและทุกความสามารถ ความร่วมมือนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเราในการส่งเสริมวัฒนธรรมมอเตอร์สปอร์ตที่ตื่นเต้นเร้าใจ และเรายังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำความมุ่งมั่นนี้เข้าสู่โลกเสมือนจริงด้วยเช่นกัน”ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “Bridgestone Rivals: Race to the Top” สามารถสมัครสมาชิก Game Pass และ/หรือเป็นเจ้าของเกม Forza Motorsport แล้วลงทะเบียนที่ https://www.bridgestone.co.th/th/bridgestonerivals ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึง 10 กรกฎาคม 2567 (เวลามาตรฐานสากล)