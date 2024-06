เผยโฉมซีรีส์ยากุซ่า Like a Dragon คนแสดงจริง

โครงการนี้เคยมีข่าวออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2020 จนล่าสุดก็เสร็จพร้อมเตรียมออกจริง ความยาวทั้งหมด 6 ตอนปล่อยเป็นชุดทีละสามในวันที่ 25 ตุลาคมและ 1 พฤศจิกายน 2024 มีพากย์หรือซับไตเติล 30 ภาษา ฉายทั่วโลกกว่า 240 ประเทศและภูมิภาคตัวเกมยากุซ่า Like a Dragon เป็นผลงานของค่ายเซก้าที่วางจำหน่ายครั้งแรกตั้งแต่ปี 2005 เล่าเรื่องราวความขัดแย้งในโลกอาชญากรรมใต้ดินซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ย่านบันเทิง "คามุโระโจ" สมมุติขึ้นโดยอิงจากย่านคาบุกิโจในโลกจริง นำเสนอการเล่นแบบแอคชันผจญภัยเน้นกลุ่มคอเกมผู้ใหญ่เวอร์ชันซีรีส์จะมีตัวเอกหลักคือ "คาสึมะ คิริว" ยากุซ่านักสู้ผู้ยึดถือในคุณธรรมและหน้าที่ ตามติดชีวิตของเขาในสองช่วงเวลาคือปี 1995 และ 2005 ตรงกับเนื้อหาเกมภาคแรกสุดผู้รับบทคิริวคือ "เรียวมะ ทาเคอุจิ" นักแสดงหนุ่มที่แจ้งเกิดมาจากบทมาส์คไรเดอร์ไดร์ฟในปี 2014 พร้อมด้วยผู้กำกับ "มาซาฮารุ ทาเกะ" และ "เคนโก ทาคิโมโตะ" งานโปรดักชันโดยบริษัท The Foolปัจจุบัน เกมยากุซ่าก็มีภาคล่าสุดคือ Like a Dragon: Infinite Wealth เพิ่งวางจำหน่ายช่วงต้นปี 2024 ลงทั้งคอนโซลและ PC ส่วนสื่อรูปแบบอื่นก็เคยมีหนังคนแสดงมาก่อนแล้ว แต่ทำฉายแบบเน้นเฉพาะตลาดญี่ปุ่นเอง