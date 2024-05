ลดจัดหนัก! PlayStation จัดโปร "Days of Play" เริ่มแล้ววันนี้

เกมเมอร์ที่กำลังมองหาโอกาสดีในการเป็นเจ้าของเครื่องคอนโซล PlayStation 5 (PS5) แคมเปญ "Days of Play 2024" มอบส่วนลดสำหรับ PS5 ทุกรุ่น ลดสูงสด 1,800 บาท รวมถึงอุปกรณ์เสริมอย่าง PlayStationVR2 ลดสูงสุด 3,600 บาท และคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ลดสูงสุด 600 บาท โดยมีรายการส่วนลดดังนี้- PlayStation 5 Disc Edition ราคาพิเศษ 16,890 บาท- PlayStation 5 Digital Edition ราคาพิเศษ 13,890 บาท- PlayStation 5 Disc Edition Genshin Impact Gift Bundle ราคาพิเศษ 16,890 บาท- PlayStation VR2 ราคาพิเศษ 18,590 บาท- PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain bundle ราคาพิเศษ 20,290 บาท- Controller DualSense ราคาพิเศษ 1,990 บาทในส่วนของซอฟแวร์ก็ลดราคาทั้งเกมแบบดิจิทัลและเกมแบบแผ่นบลูเรย์ โดยสามารถพบกับส่วนลดเกมดิจิทัลนับร้อยได้ที่ PlayStation Store และเกมแบบแผ่นบลูเรย์ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย โดยเกมแบบแผ่นบลูเรย์ที่ลดราคามีดังนี้- Marvel's Spider-Man 2 (PS5) ราคาพิเศษ 1,690 บาท- The Last of Us Part II Remastered (PS5) ราคาพิเศษ 1,290 บาท- Gran Turismo 7 (PS5) ราคาพิเศษ 1,690 บาท- God of War Ragnarok (PS5) ราคาพิเศษ 1,690 บาท- Rise of the Ronin (PS5) ราคาพิเศษ 1,690 บาทสำหรับสมาชิก PlayStation Plus พบกับเกมใหม่ ๆ บน Game Catalog, Classic Catalog, PS VR และ Game Trial และส่วนลดแผนการสมัครสมาชิกทุกระดับระยะเวลา 12 เดือน ได้แก่ Deluxe ลด 30%, Extra ลด 25% และ Essential ลด 20%นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาแคมเปญยังมีกิจกรรมพิเศษให้เกมเมอร์ทุกคนร่วมมือกันเอาชนะความท้าทายสามภารกิจ เพื่อปลดล็อครางวัลจาก PlayStation Stars รวมถึงทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ต EA Sports FC 24 สำหรับสมาชิก PlayStation Plusแคมเปญ "Days of Play 2024" เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2024 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.playstation.com และแฟนเพจ PlayStation Asia