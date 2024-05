"The Rogue Prince of Persia" พร้อมให้เล่นแบบ Early Access บน Steam แล้ววันนี้

สำหรับเนื้อหาในช่วง Early Access หรือเล่นระหว่างการพัฒนา จะประกอบด้วยฉากการเล่น 6 แบบ อาวุธหลัก 8 ชิ้น, อุปกรณ์อันทรงพลัง 6 แบบ, การเผชิญหน้ากับบอส 2 ครั้ง และเหรียญเครื่องประดับ 30 อัน สำหรับการผสมผสานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้เหมาะกับทุกสไตล์การเล่น โดยก่อนที่จะถึงการเปิดตัวเวอร์ชัน 1.0 เต็มรูปแบบ จะมีการอัปเดตคอนเทนต์เพิ่มเติมมากมาย อาทิ เลเวลใหม่ บอสใหม่ อาวุธ, ศัตรู และการอัปเกรดใหม่ ๆ รวมถึงส่วนเพิ่มเติมที่จะอิงตามคำติชมจากชุมชนชาวเกมอีกด้วยกล่าวว่า “ฉันรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะนำเสนอ The Rogue Prince of Persia ให้แก่ผู้เล่น และฉันก็ตั้งตารอที่จะทำให้เกมนี้ เป็นโปรเจ็กต์ที่จะไม่ใช่แค่เกมของเราเท่านั้น แต่มันจะเป็นเกมที่พัฒนาไปด้วยกันระหว่างเรากับชุมชน”ใน The Rogue Prince of Persia ผู้เล่นจะถูกพาไปยัง Ctesiphon (เทซีฟอน) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิเปอร์เซีย เจ้าชายจะต้องออกทำภารกิจ ในขณะที่เมืองใหญ่แห่งนี้เผชิญกับการบุกรุกของกองทัพทหารที่ถูกครอบงำโดย Huns ซึ่งส่ง Nogai ขุนศึกผู้ชั่วร้ายมารุกรานผู้เล่นจะได้พบกับเลเวลที่สร้างขึ้นจากชีวนิเวศหลากสีสัน โดยจะต้องใช้ทักษะกายกรรมของเจ้าชาย เพื่อเดินทางผ่านฉากที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ได้รับและปรับแต่งอาวุธ, สวมใส่เครื่องประดับที่ช่วยเพิ่มพลัง อัปเกรดอุปกรณ์ที่โอเอซิส และรวบรวมพันธมิตรเพื่อปกป้องเมืองจากการถูกทำลาย ซึ่งนอกเหนือจากอันตรายในสภาพแวดล้อมที่ผู้เล่นจะต้องรับมือแล้ว ผู้เล่นยังต้องต่อสู้กับศัตรูต่าง ๆ ทั้ง Huns ที่ใช้เวทมนตร์ชามานิกแห่งความมืด และสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เกิดจากเวทมนตร์ชั่วร้ายเพลงประกอบของเกม (OST) ยังมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้เล่นดื่มด่ำกับวิสัยทัศน์ร่วมสมัยที่ผสานเข้ากับความยิ่งใหญ่ของตำนานพื้นบ้านเปอร์เซีย ด้วยเพลงประกอบเกมที่ผลิตและเรียบเรียงโดย ASADI โปรดิวเซอร์เพลงอิเล็กทรอนิกส์และศิลปินชาวเปอร์เซีย-อเมริกัน เพลงประกอบสำหรับ The Rogue Prince of Persia เป็นการผสมท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยมีจังหวะที่สอดคล้องไปกับการเคลื่อนไหวและท่วงท่าของเจ้าชาย โดย OST จะพร้อมให้บริการบน Ubisoft Music และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้"The Rogue Prince of Persia" วางจำหน่ายในรูปแบบ Early Access บน Steam แล้ววันนี้ ราคา 569 บาท พร้อมรับส่วนลด 10% สำหรับผู้ที่ซื้อภายใน 24 ชั่วโมงแรก นอกจากนี้ยังมีให้เล่นบนบริการ GeForce Now อีกด้วย