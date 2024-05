HoYoverse ยืนยัน "Zenless Zone Zero" พร้อมเปิดให้เล่นทั่วโลก 4 ก.ค.นี้

"Zenless Zone Zero" เป็นเกมแอ็กชันอาร์พีจีแนวแฟนตาซีที่เน้นตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เล่นเกมแอ็กชันมือใหม่และผู้เล่นฮาร์ดคอร์ไปพร้อมกัน โดยสร้างความสมดุลที่ดีระหว่างความยากง่ายในการเล่น และความน่าเล่นของเกมเพลย์ ผ่านระบบการต่อสู้แบบเคลื่อนไหวและน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ การเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวา การออกแบบกราฟิก และดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมด้วยประสบการณ์ชีวิตในเมืองที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือนภูมิหลังของเกมนี้เกิดขึ้นในโลกหลังภัยพิบัติ ซึ่งอารยธรรมสมัยใหม่ถูกทำลายโดยภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่เรียกว่า "Hollow" อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่เขตเมืองแห่งสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่เรียกว่า New Eridu ซึ่งผงาดขึ้นท่ามกลางภัยพิบัติครั้งนี้ และค่อย ๆ พัฒนากลายเป็นอารยธรรมสมัยใหม่สุดท้าย ในเนื้อเรื่องนั้น ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น "Proxy" ผู้นำทางนักผจญภัยเข้าไปสำรวจใน Hollow ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นจะได้สำรวจ Hollow ต่อสู้กับศัตรู สำเร็จภารกิจ และไขปริศนาเบื้องหลังที่ลึกลับของ New Eridu ไปพร้อมกับตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พบเจอตลอดทางปัจจุบัน จำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจากทั่วโลกมีจำนวนสูงถึง 35 ล้านคน และกำลังมุ่งสู่ไมล์สโตน 40 ล้านคนต่อไป ผู้เล่นยังคงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกผ่านทาง PlayStation Store, Google Play, App Store และ Epic Store ผู้เล่นทุกคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า จะได้รับรางวัลในเกมมากมาย หลังจากที่เกมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยรางวัลสูงสุดมีดังนี้ Master Tape จำนวน 20 ม้วนที่สามารถใช้แลกรับตัวละครหายาก, ตัวละครในเกม Agent - Corin, 30,000 Denny รวมถึง Boopon ที่สามารถใช้เพื่อรับ Bangboo หายากจากในเกม"Zenless Zone Zero" จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PC และอุปกรณ์พกพา ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com/ และ Twitter (X) : @ZZZ_TH