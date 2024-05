"Paravox Festival: Ranking Rush" ประเดิมซีซันแรก ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเยน!

***หมายเหตุ เมื่อผู้เล่นจะต้องการยื่นเรื่องขอรับเงินรางวัลจะต้องกรอก URL link ที่จัดเก็บไฟล์ live stream ของตัวเองทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม





***หมายเหตุ ถ้าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้อยู่อาศัยหรือเป็นประชาชนของประเทศญี่ปุ่นจะได้รับรางวัลเป็นโทเค็น $OAS tokens ในมูลค่าที่เทียบเท่าเงินเยนของรางวัลที่ได้รับแทน

ก่อนหน้านี้ PARAVOX ได้จัดกิจกรรมอีสปอร์ตขึ้นมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหรือที่มีเงินรางวัลรวมสูงถึง 100 ล้านเยน และที่เป็นการเปิดโอกาสสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีทีมคัดตัวเข้าสู่ทีมและวงการอีสปอร์ต ล่าสุดกับกิจกรรมเพื่อต้อนรับการเริ่มต้น Season ใหม่ ที่กำลังจะมาถึงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 21:00 น. ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 00.00 น.Rank matches จะเปิดทุกวันเวลา 19:00 น. ถึง 23:00 น. (GMT+7 Bangkok)รางวัลจะถูกมอบให้กับผู้เล่นคนแรกที่ไปถึง Rank ต่าง ๆ ดังนี้- NEO Rank - First Player : เงินสด 1 ล้านเยน- MASTER Rank - First 30 Players : 50,000 เยน ในรูปแบบของ $OAS tokens- MASTER Rank - First 100 Players : 30,000 เยน ในรูปแบบของ $OAS tokens- MASTER Rank - First 1000 Players : 10,000 เยน ในรูปแบบของ $OAS tokensผู้เล่นจะต้องสตรีมการเล่นอย่างน้อย 80% ของเวลาในการเล่นระบบ Rank Mode ทั้งหมดของตัวเองของเกม PARAVOX ภายในระยะเลาที่กำหนด โดยสามารถสตรีมผ่านทางช่องทาง Social media หรือ Streaming platform ได้ตามที่ต้องการเล่นเกม PARAVOX และทำการไลฟ์สตรีมไปด้วยจะถือเป็นการเข้าร่วมโดยอัตโนมัต และกรอกฟอร์มรับรางวัลภายในเกมเมื่อผู้เล่นทำครบเงื่อนไขต่าง ๆ ในภารกิจได้สำเร็จผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ https://bit.ly/PARAVOX_EpicStore ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์หลัก Facebook , TikTok: @paravoxgame, Instagram: @PARAVOXgame และ Twitter: @PARAVOX_game