ผุด! "DOOM: The Dark Ages" ย้อนกลับสู่ยุคกลาง ปฐมบทก่อนนรกแตก

ไดเร็กเตอร์เกมดูม "ฮิวโก มาร์ติน" (Hugo Martin) เขาเคยออกมาพูดเกริ่นถึงความปรารถนาในใจของเหล่าทีมงานที่อยากปรับลดสปีดเกมดูมภาคต่อไปให้เชื่องช้าลงกว่าเดิม

แม้ว่ามหากาพย์เรื่องราวการต่อสู้ของตัวละครเอกพลังเทพ DOOM Slayer's Saga จะดำเนินมาถึงบทสรุปจุดสิ้นสุดไปแล้วในเนื้อหาดาวน์โหลดเสริม The Ancient Gods - Part Two ของเกม DOOM Eternal แต่ทว่าแฟรนไชส์เกมยิงฟันฝ่านรกของทีมงาน id Software จะยังคงมุ่งก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดพักตามรายงานจากแหล่งข่าวน่าเชื่อถืออย่าง Insider Gaming และ Nate The Hate ซึ่งล่าสุดพวกเขาทั้งคู่ต่างออกมาเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดตรงกันถึงเรื่องเกมยิงดูมภาคใหม่ที่จะใช้ชื่อว่า(หรือในชื่อเรียกระหว่างพัฒนา DOOM: Year Zero) โดยมันจะเป็นเกมดูมภาคปฐมบทย้อนกลับสู่จุดเริ่มต้นก่อนเกิดเหตุการณ์ในเกมดูมภาคไหนๆที่จะมีตีมกลิ่นอายบรรยากาศสไตล์เมื่อหลายปีก่อนโดยเขาเปรียบเทียบเกมดูมภาคปัจจุบันเป็นเหมือนกับรถแข่งความเร็วสูงกระโดดยิงวิ่งเต้นกับศัตรูแบบเท้าไฟ ในขณะที่เกมดูมภาคใหม่ของพวกเขาจะให้ผู้เล่นรู้สึกราวกับว่าตนเองเป็นรถบิ๊กฟุตมอนสเตอร์ทรัคขนาดใหญ่ หนัก และงุ่มง่ามกว่า ซึ่งสิ่งที่เขาพูดมานั้นมันช่างสอดรับเข้ากับตีมย้อนยุคอัศวินเสียเหลือเกินนอกจากนี้แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่า ตัวเกม "DOOM: The Dark Ages" นั้นมันจะวางจำหน่ายลงทั้งแพลตฟอร์มเพลย์สเตชัน, เอ็กบ็อกซ์ และพีซี แม้ว่าทาง Microsoft จะเข้าเทคโอเวอร์ Zenimax ไปแล้วก็ตาม แต่พวกเขาก็ยังคงยึดมั่นสานต่อธุรกิจมัลติแพลตฟอร์มแบบแฟรนไชส์ Call of Duty โดยข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของเกมดูมภาคใหม่คาดว่าจะถูกนำมาแสดงโชว์ภายในงานที่เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายนนี้