Call of Duty เปิดตัวภาคใหม่ "Black Ops 6"

การเปิดตัวครั้งนี้ก็มาพร้อมโลโก้ชื่อภาคอย่างเป็นทางการ เผยเว็บไซต์ชื่อว่า Thetruthlies.com/ พร้อมคลิปวีดีโอออกแนวข่าวไวรัลที่ถูกปกปิดความจริงเอาไว้ มีการนำผ้าไปปิดตารูปสลักบนภูเขารัชมอร์และอนุสาวรีย์อื่นๆ ทั่วโลกสำหรับซีรีส์ Black Ops ก่อนหน้าก็วางจำหน่ายไปเมื่อปี 2020 ใช้ชื่อ Cold War อิงจากช่วงสงครามเย็น ขณะที่ภาค 6 มีข่าวลือว่าจะเป็นสงครามอ่าวพัฒนาโดยสตูดิโอ Treyarch เป็นทีมหลักนอกจากนี้ ทางค่ายก็ประกาศว่าวันที่ 9 มิถุนายนจะมีรายการ Xbox Games Showcase นำเสนอเกมใหม่ฝั่งเอ็กส์บ็อกส์ จากนั้นจะต่อด้วยรายการพิเศษ Call of Duty: Black Ops 6 Direct เพื่อแนะนำเกมนี้ปัจจุบัน ซีรีส์ Call of Duty ทั้งหมดก็อยู่ในมือแผนกเกม Xbox บริษัทไมโครซอฟต์ มีการสัญญาว่าจะนำไปลงบริการ Game Pass ให้คนที่จ่ายค่าสมาชิกเล่นได้เลยไม่ต้องซื้อราคาเต็ม แต่ก็เกิดข่าวลือวงในล่าสุดว่าบริการจะปรับรูปแบบและระดับค่าสมาชิกใหม่เพื่อรับกับการมาถึงของ Call of Duty โดยเฉพาะในช่วงที่เดินเรื่องซื้อกิจการ บริษัทไมโครซอฟต์ก็เคยสัญญาไว้แล้วว่าจะปล่อยเกม Call of Duty ให้แพลตฟอร์มอื่นได้เล่นด้วย รวมหมดทั้งเพลย์สเตชัน นินเทนโดสวิตช์ และบริการคลาวด์สตรีมมิงต่างๆ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี เพื่อแสดงความจริงใจว่าจะไม่ผูกขาดกีดกันทางการค้า