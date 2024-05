"Enotria: The Last Song" เกมโซลไลก์สัญชาติอิตาลี ปล่อยเดโมแล้ววันนี้!

"Enotria: The Last Song" เป็นเกมแอคชันอาร์พีจีแนวโซลไลก์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านและวัฒนธรรมของอิตาลี ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในทวีปเอโนเทรีย ดินแดนที่รวมหลากหลายวัฒนธรรมและประเทศต่าง ๆ อาศัยอยู่อย่างเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ Canovaccio บทละครไร้สิ้นสุดที่เปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นนักแสดงสวมหน้ากาก ทำให้โลกเข้าสู่การล่มสลาย ผู้เล่นในฐานะผู้ไร้หน้ากากจะต้องสวมหน้ากากแห่งการเปลี่ยนแปลงและต่อสู้เพื่อปลดปล่อยโลกจาก Canovaccioในเดโมผู้เล่นจะได้ผจญภัยผ่านภูมิทัศน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี ค้นพบหน้ากากที่ให้ความหลากหลายแบบเรียนรู้เกี่ยวกับโลกและระบบการต่อสู้ที่มีความท้าทาย โดยสามารถรับชมตัวอย่างสาธิตการเล่นได้ที่วิดีโอด้านล่าง"Enotria: The Last Song" จะวางจำหน่ายแบบดิจิทัลดาวน์โหลดบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X/S และ PC (Steam, Epic Games)ในวันที่ 19 กันยายนนี้ สำหรับรูปแบบแผ่นบน PlayStation 5 จะวางจำหน่ายภายหลัง ผู้ที่สนใจสามารถพรีออเดอร์และติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://enotriathelastsong.com/