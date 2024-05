"The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้

ใน "The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure" ผู้เล่นจะได้เข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยร่วมกับตัวละครจาก "ศึกตำนาน 7 อัศวิน" มาพร้อมคอนเทนต์ที่หลากหลายและระบบการดรอว์ One Touch ที่เล่นได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงความเพลิดเพลินในการเก็บสะสมและเลี้ยงดูตัวละครอันเป็นที่รักผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลสุดล้ำค่าภายในเกม อาทิ ตั๋วเรียกอัศวิน (x2,500), เพชร (x5,000), ตั๋วเรียกอัศวินเลเจนด์, และ ตั๋วเรียกเฟสติวัลเปิดเกม ที่ผู้เล่นจะมีโอกาสได้รับสี่อัศวินเลเจนด์ อาทิ ดิอันเน่นอกจากนี้ การลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์ทางการหรือผ่านหน้าต่างพ็อปอัปภายในเกม The Seven Deadly Sins: Grand Cross จะได้รับเพชร 60 ชิ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้ในเกม The Seven Deadly Sins: Grand Cross ได้อีกด้วยสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมและอัปเดต The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://7dsi.netmarble.com/th และแฟนเพจ The Seven Deadly Sins: Idle Adventure TH