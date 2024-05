League of Legends ต้อนรับ "FAKER" เข้าสู่ Hall of Legends คนแรกของโลก!

ตลอดเวลากว่า 12 ปี Faker ได้แสดงให้เห็นถึงความอุทิศตนอันน่าทึ่งต่อทั้งตัวเกมและอีสปอร์ต ในฐานะผู้เล่นเลนกลางของ T1 โดย Faker เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานในด้านเทคนิคระดับสุดยอดและความสามารถในการสร้างจังหวะเปลี่ยนเกม จนทำให้เขาได้รับฉายา "The Unkillable Demon King" (ราชาปีศาจผู้ไม่มีวันตาย) ด้วยทักษะส่วนตัวและความเป็นผู้นำภายในเกมของเขา ทำให้เขานำพาทีมไปสู่ชัยชนะได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ LCK 10 สมัย แชมป์ Mid-Season Invitational 2 สมัย และแชมป์ World Championship 4 สมัยศุภวิชญ์ ศุภกรพิชาญ ผู้จัดการแบรนด์ MOBA และ Teamfight Tactics บริษัท Riot Games ประเทศไทย เผยว่า “Faker คือบุคคลที่เป็นดั่งไอคอนผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ League of Legends และวงการอีสปอร์ตทั่วโลก ทั้งยังเป็นผู้เล่นและตำนานที่แฟน ๆ ชาวไทยติดตามและชื่นชอบเป็นอย่างมาก ชื่อของเขาคือตัวแทนของความเป็นเลิศในเกมและ LoL Esports ทางทีมงานทั่วโลกจึงเห็นว่าเขาสมควรแล้วที่จะได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้ถูกเสนอชื่อคนแรกเข้าสู่ Hall of Legends”Faker จะได้รับการเชิดชูเกียรติด้วยอีเวนต์ภายในเกมที่จะเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ฉลองไปกับตัวเขาภายใน Rift ผ่านไอเทมของตกแต่งทั้งที่สามารถรับได้และซื้อได้ และเพื่อเฉลิมฉลองแก่การเดินทางสู่จุดสูงสุดของ Faker ในครั้งนี้ Mercedes-Benz เองยังได้สร้างสรรค์ภาพพิเศษโดยเฉพาะสำหรับ Faker ที่จะผสมผสานความเป็นจริงเข้ากับโลกของ League of Legends โดยใช้สไตล์ภาพโดดเด่นอันมีเอกลักษณ์จากเกม League of Legendsโดยงานภาพชิ้นนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะช่วยไฮไลต์ให้เห็นถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเส้นทางการแข่งขันของ Faker อีกทั้งภาพนี้ยังแอบเผยให้เห็นของขวัญพิเศษอีกหนึ่งอย่างสำหรับ Faker ก็คือ Mercedes-AMG SL 63 รุ่นพิเศษอีกด้วย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเวนต์ภายในเกมและของรางวัลจาก Mercedes-Benz จะถูกประกาศในเร็ว ๆ นี้อีเวนต์ Hall of Legends ภายในเกมจะประกอบด้วยอีเวนต์พาสที่จะพาผู้เล่นเดินทางไปกับเส้นทางการแข่งขันของ Faker ทั้งยังไฮไลต์ให้เห็นถึงช่วงเวลาสำคัญ ความสำเร็จ และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้เล่นสามารถรับและซื้อไอเทมของตกแต่งเฉลิมฉลอง คอลเลกชัน และสกินที่มาในธีมของราชาปีศาจ เพื่อฉลองไปกับช่วงเวลานี้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเวนต์และคอนเทนต์ภายในเกมจะประกาศให้ทราบในเร็ว ๆ นี้ในทุก ๆ ปี LoL Esports จะเสนอชื่อผู้เล่นมืออาชีพหนึ่งคนเข้าสู่ Hall of Legends เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จภายในวงการกีฬาและภายในเกมของพวกเขา ผู้เล่นจะถูกคัดเลือกผ่านการลงคะแนนเสียงอิสระโดยผู้คร่ำหวอดและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตจากทุกภูมิภาคที่จะคัดสรรผู้เล่นด้วยเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ผลงานในระดับนานาชาติ ถ้วยแชมเปี้ยนในระดับนานาชาติและภูมิภาค ค่าสถิติเฉพาะตำแหน่ง และส่วนร่วมโดยรวมต่อวงการกีฬาผู้เล่นที่ถูกเสนอชื่อเข้าสู่ Hall of Legends จะได้รับถ้วยรางวัลอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จของพวกเขา อีกทั้งผู้ถูกเสนอชื่อยังจะได้รับการสลักชื่อลงสู่ Rift ผ่านอีเวนต์ภายในเกมที่ประกอบด้วยพาสและคอลเลกชันต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่เชิญชวนให้แฟน ๆ เข้ามาร่วมเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่ยังชักชวนให้ผู้เล่นแสดงความเป็นแฟนคลับผ่านไอเทมของตกแต่งที่เป็นดั่งตัวแทนของผู้ถูกเสนอชื่อ รวมถึงช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในเส้นทางการแข่งขันของพวกเขาอีกด้วย โดยผู้ถูกเสนอชื่อและทีมของพวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายของพาสและชุดบันเดิลไปตามสัดส่วนที่กำหนด