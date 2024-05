"XDefiant" เกมยิงรวมดาวค่าย Ubisoft เปิดให้เล่นฟรีแล้ววันนี้!

หลังจากช่วง Beta Test และการทดสอบเกมแบบเปิดไปแล้วหลายครั้ง ในที่สุดตอนนี้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าร่วมสมรภูมิ XDefiant ในช่วงพรีซีซันได้แล้ว โดยคอนเทนต์ที่จะมีให้ได้แก่:• 14 ฉากแผนที่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรดาเกมของ Ubisoft• ขุมกำลัง 5 ฝ่าย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแฟรนไชส์ของ Ubisoft (หนึ่งฝ่ายต้องเล่นปลดหรือซื้อ)• 24 อาวุธคู่กาย• 44 อุปกรณ์ปรับแต่งอาวุธ• 5 อุปกรณ์เสริมการรบใน "XDefiant" ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเป็นหนึ่งในห้าฝ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแฟรนไชส์ของ Ubisoft ได้แก่ The Cleaners (The Division), Libertad (Far Cry 6), Echelon (Splinter Cell), DedSec (Watch Dogs 2) และ Phantoms (Ghost Recon Phantoms) แต่ละฝ่ายจะมี 3 ตัวละคร โดยเริ่มต้นผู้เล่นจะปลดล็อกได้เพียงคนเดียวจากแต่ละฝ่าย ส่วนคนอื่น ๆ สามารถปลดล็อคได้โดยการทำภารกิจในเกมให้สำเร็จผู้เล่นจะได้ต่อสู้กันใน 2 โหมด ได้แก่ Arena และ Linear- ในทีมจะต่อสู้เพื่อควบคุมโซนแบบคงที่ (fixed) สามโซน- ในทีมจะต่อสู้เพื่อควบคุมโซน ซึ่งโซนจะย้ายที่ไปรอบ ๆ แผนที่เป็นระยะ ๆ- ในผู้เล่นจะแข่งกันทำ KO ให้ได้มากที่สุด (โหมด HotShot จะให้แต้มหรือปฏิเสธแต้มเมื่อผู้เล่นเก็บรวบรวมแท็กจากศัตรูหรือเพื่อนที่ถูกกำจัด) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เล่นที่เก็บแท็กไว้มากที่สุดก่อนเป็น HotShot ก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้น แต่จะโดนระบุตำแหน่งบนแผนที่ให้ทุกคนได้เห็น- ในหรือ การควบคุมโซน ฝ่ายบุกจะต้องเข้าโจมตีเพื่อยึดครอง 5 โซนที่กระจายทั่วแผนที่ ในขณะที่ฝ่ายป้องกันจะต้องต่อสู้เพื่อหยุดยั้งการบุกให้ได้- ในทีมบุกจะต้องคุ้มกันหุ่นโดรนเป้าหมาย ไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายบนแผนที่ ในขณะที่ฝ่ายป้องกันต้องพยายามขัดขวางความคืบหน้าของอีกฝ่ายและผลักหุ่นโดรนกลับไปหลังจากช่วงพรีซีซัน "XDefiant" จะมีคอนเทนต์ใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาตามฤดูกาลซึ่งประกอบด้วยฝ่ายใหม่หนึ่งฝ่าย แผนที่ใหม่สามแผนที่ อาวุธใหม่สามชิ้น และอีกมากมายในแต่ละซีซัน"XDefiant" เปิดให้เล่นฟรีแล้วทั้งบนพีซีผ่าน Ubisoft Connect, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.playxdefiant.com