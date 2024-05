SHIFT UP เตรียมพัฒนา DLC ของ "Stellar Blade" พร้อมแง้มโปรเจ็กต์ใหม่!

"Stellar Blade" เป็นเกมแอ็คชันสวมบทบาทที่ผลิตโดย SHIFT UP สตูดิโอผู้พัฒนา "Goddess of Victory: Nikke" โดยเกมเล่าเรื่องราวถึงโลกที่ได้รับความเสียหายจากการรุกรานของ "นาติบา" สัตว์ประหลาดปริศนาที่ก่อความเสียหายไปทั่วโลก มนุษย์ที่อพยพไปยังอวกาศได้ส่งกองกำลังทางอากาศลงมาเพื่อตอบโต้ ผู้เล่นจะรับบทเป็น 'อีฟ' นักรบหญิงที่เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อทวงคืนโลกจากสัตว์ร้าย แต่เมื่อการต่อสู้ดำเนินไปก็พบว่าเบื้องหลังการรุกรานครั้งนี้มีความลับอันดำมืดแอบแฝงอยู่จากรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ SHIFT UP เผยว่าบริษัทได้ใช้วิธีการดำเนินงานแบบเข้มงวดเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากผู้เล่นทั่วโลก เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ผู้เล่นต้องการ และเพิ่มกำไรสูงสุดของแต่ละเกม โดยเกม "Stellar Blade" กำลังอยู่ในการพิจารณาเพื่อสร้างเนื้อหาเสริม (DLC) และความเป็นไปได้ของเวอร์ชัน PC รวมถึงการคอลแลบกับ "Goddess of Victory: Nikke" และเกมไอพีอื่น ๆสำหรับ "Project Witches" เป็นเกมใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยเป็นเกมไอพีใหม่ที่มีระบบเกมคล้ายกับ "Goddess of Victory: Nikke" และจะเปิดให้เล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มทั้งบนมือถือและพีซี ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในอนาคต