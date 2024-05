"Prince of Persia: The Lost Crown" เปิดตัว Boss Attack อัปเดตฟรีแล้ววันนี้!

ไตเติลอัปเดตครั้งที่สองนี้เรียกว่า "Boss Attack" ซึ่งจะเชิญชวนผู้เล่นให้รื้อฟื้นช่วงเวลาสุดเร้าใจบน Mount Qaf ด้วย 2 บอสแชลเลนจ์ใหม่จาก Artaban ใน The Haven และเสื้อผ้าใหม่ 2 ชุดสำหรับซาร์กอน โดยใน "Boss Revenge" ผู้เล่นสามารถเผชิญหน้ากับบอสแต่ละตัวได้ในทุกระดับความยาก พร้อมกระดานสถิติที่จะช่วยติดตามความพยายามที่ดีที่สุดของตน และเมื่อผู้เล่นรู้สึกว่าพร้อมลุยเต็มที่แล้ว ก็สามารถเข้าร่วมแชลเลนจ์ "Boss Rush" และพยายามเอาชนะบอสหลักทั้ง 8 ตัวติดต่อกันไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนเครื่องรางที่สวมใส่และสะสม Athra เพิ่มขึ้นระหว่างการต่อสู้แต่ละครั้ง และคอยบริหารจัดการพลังชีวิตและยารักษาของตนการอัปเดตนี้ยังรวมถึงเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของ Prince of Persia ในปี 2008 ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลสำหรับการเคลียร์ Boss Rush สำเร็จ, พร้อมด้วยวิธีใหม่ในการเดินทางข้ามแผนที่อย่างรวดเร็วโดยใช้ต้นไม้ Wak-wak ทั้งนี้ ตัวอัปเดตดังกล่าวจะให้บริการฟรีสำหรับผู้เล่นทุกคนที่เป็นเจ้าของ Prince of Persia: The Lost Crown อยู่แล้ว และยังจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมอีกมากมายตามมาอีกในอนาคตPrince of Persia: The Lost Crown มีวางจำหน่ายในรูปแบบ สแตนดาร์ด และ ดีลักซ์ เอดิชัน บน Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna และ Windows PC ผ่านทาง Epic Games Store และ Ubisoft Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ princeofpersia.com