ไมโครซอฟต์สาธิต "Copilot" ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับเหล่าเกมเมอร์

ฟีเจอร์ AI ช่วยเหลือใหม่ของทาง ไมโครซอฟต์ ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับ Gemini ของกูเกิลหรือ ChatGPT ที่พวกเรารู้จักกันดี โดยมันเปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอยให้คำแนะนำต่างๆแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งในด้านการเล่นเกมนั้นเกมเมอร์อย่างเราๆก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นเดียวกัน

Ok this is wild. Microsoft showing a demo where you can use AI to help you play and understand a video game in real time #microsoftevent pic.twitter.com/nMNinN1wLe— Rich DeMuro (@richontech) May 20, 2024