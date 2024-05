5 ทีมไทยพร้อมลุยศึก Free Fire World Series วันที่ 24 - 26 พ.ค.นี้

รายชื่อทั้ง 5 ทีมไทย ได้แก่ ทีม BURIRAM UNITED ESPORTS เจ้าของตำแหน่งแชมป์ Free Fire World Series Thailand Spring 2024 ทีม REVERSE RED แชมป์ล่าสุดจากรายการ Free Fire Snapdragon Mobile Masters ที่ประเทศบราซิล ทีม TEAM FALCONS (ชื่อเก่า ทีม CGGG) ทีมที่แฟน ๆ ลุ้นให้ได้แชมป์สักครั้งในรายการระดับนานาชาติ ทีม ATTACK ALL AROUND ที่ในที่สุดผู้เล่น POONGOD ที่แฟน ๆ เฝ้ารอให้เจ้าตัวผ่านเกณฑ์อายุและได้ลงแข่งในรายการระดับนานาชาติสักครั้ง และสุดท้าย คือ ทีม STALWART ESPORTS (ชื่อเก่า ทีม EXP) ทีมที่มี STE.DEW ผู้เล่น WORLD MVP จากรายการ Free Fire World Series 2023 Bangkok โดยพวกเขาจะต้องเล่นในรอบ Point Rush ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม เพื่อได้รับคะแนนพิเศษในรอบ Grand Final วันที่ 26 พฤษภาคมนี้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวเชียร์ทีมไทยให้ครองแชมป์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรก ลองมาย้อนดูผลงานทีมไทยทั้ง 5 ทีมในรอบ Knockout Stage กันก่อนในการแข่งขันรอบ Knockout Stage ใช้เวลาการแข่งขันทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ 72 แมตช์ ต่อทีม และผลงานที่น่าจับตามองของทีมไทย มีดังนี้● ทีมไทยจบรอบ Knockout Stage อันดับ 1-5 ของตาราง ด้วยคะแนนรวม 1,000 คะแนนขึ้นทุกทีม● ทีมไทยมีอัตราการได้บูย่าห์สูงที่สุดจากทุกประเทศ คือ 60 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งหมด 108 แมตช์- BURIRAM UNITED ESPORTS - 25 ครั้ง- STALWART ESPORTS - 13 ครั้ง- TEAM FALCONS - 10 ครั้ง- REVERSE RED - 9 ครั้ง- ATTACK ALL AROUND - 8 ครั้ง● ทีมไทยครองสถิติได้บูย่าห์ติดต่อกันสูงสุดถึง 5 บูย่าห์ จาก 6 บูย่าห์ ต่อวัน- BURIRAM UNITED ESPORTS ได้บูย่าห์ติดต่อกัน 5 ครั้ง 2 วันติด- CGGG (ก่อนเปลี่ยนชื่อทีมเป็นทีม TEAM FALCONS) ได้บูย่าห์ติดต่อกัน 3 ครั้ง- ATTACK ALL AROUND ได้บูย่าห์ติดต่อกัน 3 ครั้ง● ทีมไทยเป็นทีมเดียวจาก 4 ประเทศ ที่ครอง 6 บูย่าห์ ทุกแมตช์ในวันเดียว- ทีมไทยครอง 5 บูย่าห์ ใน 6 แมตช์ 3 ครั้ง● ทีมไทยคว้ารางวัล Most Elims ด้วยเงินรางวัล 500 USD ถึง 5 สัปดาห์ จากทั้งหมด 6 สัปดาห์- สัปดาห์ที่ 1 BRU.WASSANA- สัปดาห์ที่ 2 BRU.PHUNA- สัปดาห์ที่ 3 IDS.18DEER จากประเทศอินโดนีเซีย- สัปดาห์ที่ 4 BRU.GETHIGH- สัปดาห์ที่ 5 AAA.LIMIT- สัปดาห์ที่ 6 RED.DIAMOND● ทีมไทยได้ Team of the day ถึง 14 ครั้ง จากทั้งหมด 18 ครั้งติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน Free Fire World Series SEA 2024 Spring ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคมนี้ ได้ทาง Free Fire Official Channels บน Facebook YouTube และ TikTok