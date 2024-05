เปิดภาพ "Deadlock" เกมชูตติ้งฮีโร่น้องใหม่จาก วาล์ว

ตัวเกมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีมทีมละ 6 คน เปิดศึกต่อสู้กันด้วยการใช้อาวุธ สกิลอบิลิตี้ และไอเทม โดยมันจะมีระบบกลไกในลักษณะเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟนส์ แข่งขันชิงชัยกันบนแม็พแผนที่ขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเส้นทางเดินหลัก 4 เลน แต่ละเลนก็จะมีรางลอยฟ้าเหนือหัวเพื่อเอาไว้ใช้เดินทาง Fast Travel อย่างรวดเร็วคล้ายๆกับรางที่เราเห็นในเกม Bioshock Infinite

Since testers started sharing Deadlock screenshots all over the place, here's ones I can verify, featuring one of the heroes called Grey Talon. pic.twitter.com/KdZSRxObSz— ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 17, 2024