เตรียมแดนซ์กระจาย! "Audition Dance & Date" เปิด CBT 24 พ.ค.นี้

"Audition Dance & Date" เกมมือถือแนว Music Game ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเวอร์ชั่นพีซี ผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครเข้าร่วมการแข่งขันประลองสเต็ปแดนซ์ผ่านเพลงดังที่มีให้เลือกทั้งเพลงไทยและเพลงต่างประเทศ มาพร้อมโหมดการเล่นและฟีเจอร์มากมาย อาทิ- Story Mode: โชว์ฝีมือสุดท้าทายผ่านภารกิจแดนซ์- Score Battle: ประลองฝีมือการแดนซ์กับผู้เล่นไม่ซ้ำหน้า- Dancing Hall: โชว์สเต็ปเทพ เต้นมันส์กับเพื่อน ๆ ในห้องแดนซ์สุดคึกคัก- Couple Mode: จับคู่แดนซ์กับคู่รัก เต้นโชว์ความหวาน ฟินกันสุด ๆ- Fam: สร้างแก๊งค์นักเต้นสุดเจ๋ง แชร์ไอเทม พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เต้น- Fashion & Costume: แต่งตัวเก๋ ๆ เลือกชุดสุดปังกว่า 100+ สไตล์และฟีเจอร์ไฮไลท์ที่จะมาสลายความโสดให้กับเกมเมอร์ทุกคนฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ทุกคนได้พบกับเพื่อนใหม่ หรือคนที่ถูกใจ พร้อมสานสัมพันธ์สู่คู่ชีวิต และเอาใจคู่รัก LGBTQ ด้วยโหมดแต่งงานเพศเดียวกัน ต้อนรับสมรสเท่าเทียมสำหรับกำหนดการเปิดทดสอบ Closed Beta ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคมนี้ ผู้ที่เข้าร่วมทดสอบทุกคนจะได้รับ Ruby และคอสตูมถาวรฟรี ผ่านกิจกรรมดังนี้- เข้าเล่นเกมในช่วง CBT รับไอเทมตามเลเวลที่กำหนดได้เลย- ตัวละครถึง เลเวล 5 รับเลย “Costume ticket” x50- ตัวละครถึง เลเวล 10 รับเลย “Face ticket” x50- ตัวละครถึง เลเวล 15 รับเลย “Accessory tickets” x50- ตัวละครถึง เลเวล 20 รับเลย “Regular Costume Accessory(Hand) (C) Permanent” x1 (สินค้าจะมีขายในเกม)- ตัวละครถึง เลเวล 25 รับเลย “Regular Costume Accessory(Back) (C) Permanent” x1 (ไอเทมไม่มีขายในเกมหาได้จากกิจกรรมนี้เท่านั้น Exclusive Item)- เข้าเล่นทุกวัน (3 วัน) รับ Ruby Bonus สูงสุด 900 Ruby และรับ Energy เพื่อใช้เป็นตัวช่วยเก็บเวลจากกิจกรรม Dancing Delight Level-Up! Galaช่วยทีมงานแจ้งปัญหาในการเล่นก่อนที่จะเปิดให้บริการจริง รับสิทธิ์ลุ้นไอเทมถาวรจากทีมงานไปเลยฟรี ๆผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ https://exe.in.th/Preregister_AUDD หรือทาง App Store และ Google Play ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ Audition Dance & Date Official Website และ Line Official Account: @exegames