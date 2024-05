OWNDAYS เปิดตัวแว่นตาพร้อมเคสดีไซน์จากหุ่น ZAKU!

แว่นตาคอลเลคชัน "Principality of Zeon x OWNDAYS" ดีไซน์จากหุ่นรบประจำกองทัพซีออนอย่าง ZAKU มีให้เลือกทั้งแบบแว่นสายตาและแว่นกันแดด โดยมีให้เลือกสองสีคือ สีแดง ได้รับแรงบันดาลใจจากฉายา "ดาวหางสีแดง" ของชาร์ อัสนาเบิล และ สีเขียว ได้รับแรงบันดาลใจจากสีชุดนักบินของกองทัพซีออนสำหรับผู้สั่งซื้อแว่นตาคอลเลคชัน "Principality of Zeon x OWNDAYS" จะได้รับผ้าเช็ดแว่นพิมพ์สัญลักษณ์กองทัพซีออนสีทอง พร้อมซองหนังเก็บแว่นสีดำพิมพ์สัญลักษณ์กองทัพซีออนสีทองนอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สั่งซื้อแบบเซ็ตจะได้รับเคสใส่แว่นหัว ZAKU สีแดง หุ่นประตัวของชาร์ อัสนาเบิล ขนาดสเกล 1/7 สามารถเก็บแว่นได้ 4 อัน เมื่อเปิด-ปิดเคสแว่น จะมีเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ดังขึ้นพร้อมไฟกระพริบที่ตา และดวงตาสามารถขยับไปมาได้เคสใส่แว่นหัว ZAKU สีแดงวางขายแบบจำนวนจำกัดเพียง 2,500 ชิ้นทั่วโลก แบ่งเป็นเซ็ตต่าง ๆ ดังนี้• Set ZAKU "Perfect" Collection: ซื้อ Zaku Head Case + กรอบแว่นคอลเลคชันนี้ทุกรุ่น รับส่วนลด 10%• Set ZAKU "CHAR" Collection: ซื้อ Zaku Head Case + กรอบแว่นสายตาและแว่นกันแดดคอลเลคชันนี้ สีแดง (C1) อย่างละ 1 ตัว รับส่วนลด 10%• Set ZAKU "ZEON" Collection: ซื้อ Zaku Head Case + กรอบแว่นสายตาและแว่นกันแดดคอลเลคชันนี้ สีเขียว (C2) อย่างละ 1 ตัว รับส่วนลด 10%แว่นตาคอลเลคชัน "Principality of Zeon x OWNDAYS" เปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พฤษภาคม 2567 ที่ https://www.owndays.com/th/th/news/gundam5-zakuhead และวางจำหน่ายหน้าร้านตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ OWNDAYS Thailand