เปิดซอง "Outlaws of Thunder Junction" การ์ดเมจิกธีมคาวบอย!

Plot เปรียบเสมือนการวางแผนของเหล่าร้าย

Spree คือกลไกใหม่ของการ์ดประเภท Instant และ Sorcery

Saddle คือความสามารถของ Creature ประเภท Mount

*ขอบคุณบริษัท Wizards of the Coast ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อการรีวิว*

สำหรับ "Outlaws of Thunder Junction" (OTJ) คือเนื้อเรื่องบทสุดท้ายของ Omenpath Arc ซึ่งเป็นฉากจบขององค์แรกในโครงเรื่องหลัก Metronome โดย OTJ เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Thunder Junction โลกไร้กฎเกณฑ์ที่เหล่าอาชญากรและวายร้ายจากทั่ว Multiverse เดินทางมารวมตัวกันผ่าน Omenpaths เพื่อค้นหาสมบัติโบราณที่ซ่อนอยู่ใน The Vault โดย Oko ได้สร้างแก๊งอาชญากรที่ร้ายกาจที่สุดเพื่อจะได้เข้าถึง The Vault เป็นคนแรก ทำให้ Kellan ลูกชายของ Oko ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางพ่อของเขาเนื่องด้วย Thunder Junction เป็นดินแดนไร้กฎหมาย OTJ จึงเสนอกลไกความสามารถใหม่ 3 แบบ ที่ทำให้การเล่นนอกกฎเป็นความถูกต้อง ได้แก่1.โดยการ์ดที่มีความสามารถ Plot เปิดโอกาสให้ผู้เล่นจ่ายค่า Plot ล่วงหน้า แล้ว Exile การ์ดแบบหงายหน้า หลังจากนั้นจะสามารถเล่นการ์ดใบนั้นในเทิร์นถัดไปโดยไม่ต้องจ่ายมานาเพิ่ม ถือเป็นกลไกใหม่ที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถบริหารมานาที่ยังเหลือในแต่ละเทิร์น เพื่อเล่นการ์ดในเทิร์นถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีจุดที่ต้องระวัง เพราะผู้เล่นอีกฝ่ายจะได้เห็นการ์ดที่จะถูกใช้ในเทิร์นถัดไป ทำให้สามารถวางแผนรับมือล่วงหน้าได้เช่นกัน2. การแสวงหาพลังและอำนาจถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับแก๊งอาชญากร แต่ทุกอย่างย่อมมีราคาที่ผู้เล่นสามารถเลือกจ่ายมานาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลของการ์ด Instant และ Sorcery กลายเป็นพลังใหม่ที่ผู้เล่นอีกฝ่ายไม่สามารถคาดเดาได้ กลไกใหม่นี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เล่นในการใช้การ์ด Instant และ Sorcery ว่าจะเลือกจ่ายมานาน้อย ๆ เพื่อใช้พลังพื้นฐานของการ์ด หรือจ่ายมานาแบบจัดเต็มเพื่อใช้พลังทั้งหมดที่การ์ดนั้นสามารถทำได้3. เมื่อเป็นคาวบอยย่อมต้องมีพาหนะคู่ใจที่เปิดใช้งานโดยการ tap การ์ด Creatures จำนวนกี่ใบก็ได้บนสนามที่มีพลังโจมตีรวมเท่ากับหรือมากกว่าค่า Saddle ซึ่งเมื่อทำตามเงื่อนไขจะทำให้ Creature ประเภท Mount อยู่ในสถานะ Saddled และได้รับความสามารถใหม่ในการโจมตีตามที่ระบุจนจบเทิร์น เป็นกลไกใหม่ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์จาก Creature บนสนามได้มากขึ้น ซึ่งผู้เล่นจะต้องคำนวณให้ดีว่าจะใช้ Creature ในการโจมตี หรือจะใช้เปิดความสามารถ Saddle เพราะถ้าหากคำนวณพลาดก็อาจไม่เหลือ Creature สำหรับโจมตีหรือป้องกันในเทิร์นของอีกฝ่ายสำหรับรูปแบบการวางจำหน่ายของ OTJ จะมีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ Play Booster, Collector Booster, Commander Deck และชุด Bundle โดยชุดที่ทีมงานได้รับมารีวิวในครั้งนี้คือ Play Booster และ Commander Deckคือซองมาตรฐานรูปแบบใหม่ที่รวมจุดเด่นของ Draft Booster และ Set Booster เข้าด้วยกัน ตอบโจทย์ทั้งการซื้อเพื่อนำไปจัดเด็คและซื้อเพื่อสะสม โดยหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด 36 ซอง ในหนึ่งซองจะมีการ์ด 15 ใบ ทุกซองการันตีการ์ดฟอยล์ 1 ใบ และมีการ์ดระดับ Rare หรือ Mythic Rare อย่างน้อย 1 ใบนอกจากการ์ดทั่วไป ใน OTJ ยังมีการ์ดแบบพิเศษหลากหลายให้สะสม เช่น Breaking News การ์ดกรอบพิเศษรูปแบบข่าวด่วนบนหน้าหนังสือพิมพ์ การันตี 1 ใบต่อซอง, Wanted Poster การ์ดกรอบพิเศษรูปแบบประกาศล่าค่าหัวของเหล่าวายร้าย, The Vault การ์ดระดับ Mythic Rare ที่โผล่มาในกรอบ Vault Frame และสุดท้าย Borderless Art การ์ดไร้กรอบที่แสดงถึงความสวยงามของการ์ดอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการ์ดพิเศษทุกแบบจะมีทั้งแบบฟอยล์และไม่ฟอยล์ แต่แบบฟอยล์จะเจอได้ใน Collector Booster เท่านั้นในส่วนของหรือเด็คพร้อมเล่นยังคงมีให้เลือก 4 แบบเช่นเดิม แต่ละแบบจะมีธาตุและจุดเด่นที่แตกต่างกัน โดยในกล่องจะประกอบด้วยการ์ดจำนวน 100 ใบ ที่จะเป็นการ์ดใหม่จำนวน 10 ใบ, การ์ด Token จำนวน 10 ใบ, กล่องใส่เด็ด, แผ่นนับพลังชีวิต และ Collector Booster Sample Pack 1 ซอง (บรรจุการ์ด 2 ใบ) ซึ่ง Commander Deck ยังคงตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ เพราะซื้อกล่องเดียวจะได้การ์ดและอุปกรณ์ที่จำเป็นแบบครบครัน สามารถเริ่มเล่นได้ทันที เหลือแค่หาคนเล่นด้วยเท่านั้นการ์ด Magic: The Gathering ส่วนเสริม Outlaws of Thunder Junction ทุกชุดพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถหาชื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไป หรือทดลองเล่นได้ที่ร้านที่เป็นสมาชิก WPN ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/