ทีมสร้าง Deathverse และ Let It Die เปิดภาพโปรเจกต์ใหม่ที่มีส่วนผสมของทั้งสองเกม

โดยในช่วงท้ายคลิป ผู้ดูแลกำกับเกมยังให้ความเห็นในประเด็นเรื่องความเหมือนของตัวโปรเจกต์ใหม่นี้ว่ามันจะออกมามีหน้าตาคล้ายคลึงกับ Let It Die หรือ Deathverse เกมไหนมากกว่ากัน ซึ่งตัวเขาได้ให้น้ำหนักเอนเอียงไปทางเกม Let It Die มากกว่า ด้วยอัตราส่วน 7 ต่อ 3 หรืออาจสูงถึงขั้น 8 ต่อ 2 เลยทีเดียว