เกมปาร์ตี้สุดป่วน! "Seal: WHAT the FUN" เปิด Early Access แล้ววันนี้

ใน "Seal: What the Fun" ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรูปแบบปาร์ตี้แบทเทิลรอยัล ใช้ทักษะการวิ่ง กระโดด และปีนป่าย เอาชนะอุปสรรคและคู่แข่งทุกคนเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย โดยการแข่งขันแต่ละรอบสามารถรองรับผู้เล่นสูงสุดถึง 20 คน มีโหมดการแข่งขันทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม สามารถสะสมแต้มเพื่อปลดล็อคชุดแต่งตัว อิโมติคอน หรือวิชวลเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ได้เพื่อฉลองการเปิด Early Accessจากราคาปกติบนร้านค้า Steam ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ และอีกหนึ่งกิจกรรมกับสำหรับผู้เล่นที่ซื้อเกม เมื่อทำการรีวิวเกม "Seal: What the Fun" บนชุมชน Steam และทำตามกติกาที่กำหนด ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ Steam Wallet มูลค่า 250 บาท หรือแพ็กเกจไอเทมจากเกม Seal Online Return มูลค่า 300 บาท จำนวน 200 รางวัล เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤษภาคมนี้ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่แฟนเพจ Seal Online Return - Playwith Thailand "Seal: What the Fun" เปิดให้เล่นแบบ Early Access บนแพลตฟอร์มพีซี (Steam) แล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sealwhatthefun.com/