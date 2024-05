เรดบูลจัดทัวร์นาเมนต์ RoV พร้อมหนุนจัด Bangkok Esports 2024

กล่าวว่า “เรดบูล มุ่งมั่นในการปลุกพลังคนรุ่นใหม่ให้ทำตามแพสชั่นที่ตั้งใจ โดยปีนี้เรา Kick off งานใหญ่ด้วยการจัด Esports Tournament เป็นครั้งแรกในไทย รวมถึงสนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ตในเทศกาลกีฬากรุงเทพ ที่จัดโดย กรุงเทพมหานคร เรามองว่า อีสปอร์ต เป็นมากกว่าเกม เพราะมันคือกีฬา ผู้เล่นต้องใช้พลังงานเพื่อการฝึกซ้อม เกิดทักษะในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ โดยที่เรดบูล เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเอเนอร์จี้ให้เหล่าเกมเมอร์ได้สนุกและสุดกับทุกเกมการแข่งขัน”เรดบูล ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเจาะกลุ่มนิวเจนที่ชื่นชอบการเล่นเกมอีสปอร์ต โดยการเป็นแบรนด์สปอนเซอร์ชิปและสนับสนุนการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าในการเล่นเกมกับมืออาชีพ และเป็นเวที 'ปล่อยของ' ของผู้ที่หลงใหลในการเล่มเกม เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันความนิยมในกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยด้วยจำนวนเกมเมอร์มากถึง 41 ล้านคนที่สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของตลาด อีสปอร์ตไทยล่าสุด เรดบูล สร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนไทยที่มีใจรักเกมโดยจัดการแข่งขันออนไลน์ช่วงต้นเดือนเมษายน และทำการแข่งขันออฟไลน์รอบชิงชนะเลิศกับทีมเบคอนไทม์ ไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ณ SCBX NEXT TECH สยามพารากอนจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 512 ทีม กว่า 2,500 คน นอกจากนี้ เรดบูลได้เปิดแคมป์ Esports Academy ที่รวมโปรเพลเยอร์จากทีมเบคอนไทม์ และอินฟลูเอนเซอร์สายอีสปอร์ต มาแชร์เคล็ดลับอัปแรงก์และอัปสกิล ผ่านเพจ Red Bull ESports TH เพื่อยกระดับศักยภาพเกมเมอร์ชาวไทยให้เล่นได้อย่างสนุกจัดเต็ม พร้อมกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซิฟรับเสื้อพร้อมลายเซ็นจากทีมเบคอนไทม์ ถูกใจแฟนพันธุ์แท้อีสปอร์ตเรดบูล ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประจำปี 2567 ตลอดเดือนพฤษภาคม พร้อมสนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ต ในรายการ Bangkok Esports 2024 ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยเกมที่ใช้แข่งขัน ประกอบไปด้วย 1. การแข่งขัน Arena of Valor (RoV) (ประเภททีม) 2. การแข่งขัน Free Fire (ประเภททีม) 3. การแข่งขัน FC Online (ประเภทบุคคล) และ 4. การแข่งขัน Street Fighter VI (ประเภทบุคคล)“เรดบูล เอเนอร์จี้โซดา เครื่องดื่มเอเนอร์จี้ดริงก์รูปแบบใหม่จากการผสมผสานกันของเอเนอร์จี้ดริงก์และโซดา กลิ่นผลไม้ ไม่มีน้ำตาล เอาใจคอเกมที่รักสุขภาพ จึงตอบโจทย์เหล่าเกมเมอร์ได้ดีที่สุดให้พร้อมอัพเวลเอเนอร์จี้ได้แบบ พอดี ๆ ทำให้มีแรงพร้อมไต่แรงก์ได้ตลอดวัน เนื่องจากผู้เล่นต้องการเติมพลังงานเพื่อการซ้อม ที่สำคัญ ต้องใช้สมองคู่กับร่างกายเป็นระยะเวลานาน ๆ จึงต้องการตัวช่วยในการโฟกัส จดจ่อ และเพิ่มความสดชื่นที่ยาวนานอย่าง เรดบูล เอเนอร์จี้โซดา เพื่อให้นั่งเล่นเกมได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด เรดบูลตั้งเป้าความสำเร็จสร้างแบรนด์เลิฟในใจของเหล่าเกมเมอร์และคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความสนใจที่หลากหลาย เพื่อตอกย้ำความเป็นตัวจริงผู้นำตลาดเครื่องดื่มเอเนอร์จี้ดริงก์”กล่าวสรุป