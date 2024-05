Review: Final Fantasy XVI The Rising Tide ฟ้าครามน้ำใส กับอสูรหน้าใหม่ที่ไม่ได้มาแค่ตัวเดียว

เกมเพลย์ 8 เนื้อเรื่อง 7 กราฟิก 8 ความสดใหม่ 7 ความคุ้มค่า 9 ภาพรวม 7.8

สำหรับนั้นจัดว่าเป็นเนื้อหาเสริมตัวสุดท้ายแล้วเพื่อปิดตำนานเกมอาร์พีจีภาคหลักลงอย่างสมบูรณ์ โดยเนื้อหาใจความสำคัญของมันคือการคลี่คลายปมปริศนาทุกสิ่งอย่างที่ค้างคาติดอยู่ในใจบรรดาผู้เล่นเกม ทั้งเรื่องของคลื่นน้ำลึกลับที่ยื่นปรากฏอยู่ในดินแดนโพ้นทะเลไกลห่างออกไปเมื่อยืนมองจากริมชายฝั่งของอาณาจักร Sanbreque รวมไปถึงเรื่องมนต์อสูร (Eikon) ธาตุที่ 8 ซึ่งมีการเอ่ยพูดถึงในประวัติศาสตร์แห่งดินแดนวาลิสเธีย แต่ในตัวเกมภาคหลักกลับใส่มาให้แค่เจ็ดธาตุเท่านั้นคือผู้เล่นจำเป็นต้องเล่นเคลียร์เกมภาคหลัก FF16 ไปจนถึงมิชชั่นสุดท้าย Back to their Origin พร้อมกับเคลียร์สองไซด์เควสต์รองทั้ง Where There's a Will และ Priceless ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เสียก่อน เมื่อทำทุกอย่างครบเรียบร้อยตามเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวมา มันจะมีจดหมายแจ้งเตือนฉบับใหม่ผุดเด้งขึ้นมาในห้องของเราที่รังลับ The Hideaway ทันทีที่เรากดอ่านมันก็จะเป็นการเริ่มต้นเนื้อหาเสริม The Rising Tide อัตโนมัติ และที่สำคัญคือเราสามารถเข้าถึงเนื้อหาเสริมตัวใหม่นี้ได้เลยโดยไม่ต้องจำเป็นต้องเล่นเนื้อหาเสริม Echoes of the Fallen มาก่อนภายหลังจากที่ทั้งสามตัดสินใจร่วมออกเดินทางนั่งเรือโดยสารข้ามทะเลมาจนถึงดินแดนเขียวขจีอันชุ่มฉ่ำ Mysidia พวกของไคล์ฟก็ได้ค้นพบว่าพลังสถิตร่างแห่งมนต์อสูรธาตุน้ำ Leviathan คือเด็กทารกตัวจ้อยแบเบาะนามว่า Waljas ผู้ถูกเวทย์มนตร์คาถาหยุดเวลาสะกดแช่อยู่ในวังวนคลื่นมานานร่วมศตวรรษ หนทางเดียวในการช่วยเจ้าหนูผู้ใสซื่อและยุติความทุกข์ทรมานดังกล่าว ร่างทรงอสูรไฟอย่าง ไคล์ฟ จึงอาสามุ่งหน้าไปยังโบราณสถานเพื่อคลายมนต์สะกดที่คอยกักขังความบ้าคลั่งเกรี้ยวกราดของสัตว์อสูรแห่งมหานทีเอาไว้ภูมิประเทศดูคล้ายเกาะเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติพืชพรรณป่าเขาลำเนาไพร มีน้ำตกไหลเวียนพาดผ่านเป็นลำธาร รวมไปถึงมีฉากวิวทิวทัศน์ริมทะเลที่สวยงามตื่นตาตื่นใจราวกับเรามาเที่ยวชาร์จแบตฯในวันหยุดพักผ่อน ทุกสิ่งล้วนสร้างความสดชื่นรีเฟรชสดใหม่ให้แก่ผู้เล่นยกเว้นเพียงแค่เรื่อง ปัญหาเฟรมเรต เท่านั้นแหละที่ยังคงกระตุกฉุดรั้งประสบการณ์โดยรวม อัปเดตมาเป็นปีก็ยังแก้ไม่หายสักทีเมื่อไคล์ฟได้ซึมซับรับพลังมนต์อสูร Leviathan มาครอบครอง แน่นอนว่าที่หน้าเมนูอบิลิตี้ย่อมต้องมีวงแหวนสกิลเซตใหม่โผล่ปรากฏขึ้นมาให้เลือกอัปเกรด โดยขณะเดียวกันทางฝั่งสกิลท่าไม้ตายอัลติเมทนั้นจะเป็นการเรียกอุโมงค์คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมซัดเข้าใส่ทุกสิ่งที่อยู่ในจอภาพ เห็นแล้วนึกอยากแก้ผ้ากระโจนลงเล่นน้ำกันเลยทีเดียว ซึ่งพลังใหม่ต่างๆเหล่านี้จะถูกปลดล็อคออกมาให้ใช้งานตั้งแต่ช่วงต้นของตัวเนื้อหาเสริมเลย ทว่าอย่างไรก็ตามเราขอเตือนผู้เล่นทุกคนว่าอย่าเพิ่งลงแต้มสกิลไปกับมันจนหมด ควรเหลือแต้มเผื่อเอาไว้บ้าง เนื่องจากมันยังมีมนต์อสูรลับอีกตัวหนึ่งที่จะโผล่มาเป็นบิ๊กเซอร์ไพร์สให้คุณได้อัปเกรดเพิ่มเติมในช่วงท้ายของ DLCซึ่งคำขอของชาวเมืองแต่ละอย่างมันก็ช่างน่าเบื่อดูไร้สาระให้ตัวเอกเดินทางหาคนหาของพาทัวร์ทั่วแม็พตามประสาเกม JRPG ทว่าเราจะปฏิเสธบอกปัดไปก็ไม่ได้อีกเพราะของรางวัลตอบแทนมันไม่ได้มีเพียงแค่เงินและค่าประสบการณ์ แต่เรายังได้รับวัตถุดิบชนิดใหม่ในการคราฟต์อาวุธ ชุดเกราะ และเครื่องประดับที่หาไม่ได้จากที่อื่น รวมถึงบางเควสต์เรายังอาจได้ โจโคโบะเวอร์ชันขนสีขาวหุ้มเกราะ มาใช้เดินทางอีกด้วยนะ เอาเป็นว่าถ้าเห็นเครื่องหมายตกใจสีเขียวโผล่บนหัว NPC เมื่อไหร่ก็จงไปคุยกับเขาเถอะอย่าข้ามเลย อีกอย่างมันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรเราเท่าไหร่หรอก แถมยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ลองใช้งานฟังก์ชันใหม่อย่างที่เมื่อทำเควสต์ใดเควสต์หนึ่งสำเร็จเราจะสามารถกดวาร์ปกลับไปหาผู้จ้างวานได้ในทันที นับเป็นฟีเจอร์ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกสบายโดยแท้ (ถึงแม้ลึกๆในใจเราอยากให้ทีมพัฒนาใส่ปุ่มแดชวิ่งเร็วได้ตามใจปรารถนา เพิ่มเข้ามามากกว่าก็ตาม)และที่เด็ดยิ่งไปกว่านั้น หลังเล่นเคลียร์จบเนื้อหาเสริม The Rising Tide ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ยามที่คุณเดินทางย้อนกลับไปยังรังลับ The Hideaway คุณจะสังเกตเห็นว่าแท่นหิน Arete Stone กำลังเรืองแสงอยู่รอให้เราเข้าไปสัมผัส เมื่อกดเข้าไปดูตัวเกมจะมีการอธิบายถึงโหมดลับใหม่ที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามานามว่าซึ่งมันเป็นรวมถึงยังมีเหล่าบอสใหญ่ที่จะโผล่มาทักทายเราในทุกๆ 5 ชั้น ระหว่างชั้นจะมีช่วงเวลาพักเบรกให้เรานำแต้มที่สะสมมาไปอัปเกรดเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเพื่อพร้อมรับมือศึกต่อไปที่กำลังจะมาถึง โดยมีทั้งการอัปเกรดที่คงอยู่ตลอดถาวรและการอัปเกรดแบบชั่วครั้งชั่วคราวใช้หมดก็ต้องกลับมาซื้อใหม่ ดังนั้นเราจึงต้องคิดวางแผนให้ดีๆและที่สำคัญคือห้ามตายเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกมโอเวอร์รีเซตทุกอย่างย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่หมดตั้งแต่ชั้นหนึ่ง สำหรับวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากการเล่นเพื่อรับแร่หายาก Eludium เอาไว้คราฟต์ชุดเกราะสุดเทพภายในเกมแล้ว โหมดดังกล่าวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเอนด์เกมชั้นดีที่ให้เราได้เล่นสนุกไปเรื่อยๆมีอะไรให้ทำระหว่างรอเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคต่อไป นั่นเองนครริมทะเลฟ้าใสที่แลดูสดชื่นไม่มัวหมองมืดหม่นเหมือนที่ผ่านมา, สกิลสัตว์อสูร เลเวียธาน สุดอลังการแสนชุ่มฉ่ำหัวใจ, หนำซ้ำยังแถมมนต์อสูรลับเพิ่มให้อีกตัวเป็นบิ๊กเซอร์ไพร์สในช่วงท้าย, มีชุดเกราะ-ดาบ-เครื่องประดับใหม่มากมายรอให้เราคราฟต์, ฟีเจอร์ใหม่ Quick Complete ช่วยประหยัดเวลาในการเดินส่งเควสต์, โหมด Kairos Gate ฝ่าฟันขุมนรก 20 ชั้นที่ทดสอบสกิลทักษะการวางแผนของผู้เล่นได้เป็นอย่างดี และปริมาณคอนเทนต์ที่ให้เยอะคุ้มค่ากว่ามากเมื่อเทียบกับเนื้อหาเสริมตัวก่อน Echoes of the Fallenเนื้อเรื่องค่อนข้างเฉยๆธรรมดาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น, ไซด์เควสต์เดินส่งของที่ขาดความคิดสร้างสรรค์แต่ต้องฝืนจำใจทำ, เฟรมเรตตกร่วงต่ำเป็นระยะผ่านมาเป็นปีก็ยังไม่นิ่ง และโหมดโร้กไลค์ที่น่าจะสุ่มมอนสเตอร์สักหน่อยจะได้มีแรงจูงใจกลับมาซ้ำบ่อยๆ