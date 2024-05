Blue Archive เปิดตัวคอลแลบอนิเมะ "เรลกัน แฟ้มลับคดีวิทยาศาสตร์" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้

"A Certain Scientific Railgun T" เป็นอนิเมะซีซันที่ 3 จากนิยายชื่อดังของญี่ปุ่น "A Certain Scientific Railgun" หรือ "เรลกัน แฟ้มลับคดีวิทยาศาสตร์" ที่เล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนโทคิวะไดในเมืองแห่งการศึกษา โดยการคอลแลบครั้งนี้จะนำตัวละครหลัก อาทิ มิซากะ มิโคโตะ, โชคุโฮว มิซากิ และซาเต็น รุยโกะ เข้ามาพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในจักรวาล Blue Archiveเนื้อเรื่องกิจกรรมครั้งนี้มีชื่อว่า "แฟ้มลับวัยรุ่น คดีวิทยาศาสตร์" เซ็นเซที่กำลังพักอยู่ที่ชาเล่ ได้รับข่าวเกี่ยวกับนักเรียนจากต่างโลกที่นอนไม่ได้สติกันอยู่ในซากปรักหักพัง และตัดสินใจช่วยพวกเธอกลับไปยังโลกเดิม หลังจากเคลียร์เนื้อเรื่องบทที่ 1 'หลังถนนหมายเลข 23' เซ็นเซจะได้รับตัวละคร ซาเต็น รุยโกะ ผู้ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยสัญชาตญาณอันเฉียบคมของเธอสำหรับมิซากะ มิโคโตะ และโชคุโฮว มิซากิ จะเป็น 2 นักเรียนใหม่ที่เซ็นเซสามารถเปิดรับได้ 2 คน โดยมิซากะ มิโคโตะ มีความสามารถในการควบคุมไฟฟ้าและเป็นหนึ่งในท็อป Esper ในโลกออริจินัลของเธอ ใน Blue Archive เธอจะมีการโจมตีแบบเจาเกราะ และใช้สกิล EX เพื่อยิงลำแสงทำลายล้าง สร้างความเสียหายเป็นเส้นตรง ส่วนโชคุโฮว มิซากิ สามารถใช้พลังจิตเพื่อควบคุมจิตใจคนอื่น ซึ่งใน Blue Archive เธอมีการโจมตีแบบระเบิดและทำให้ศัตรูที่โดนโจมตี พร้อมศัตรูอีก 2 เป้าหมายใกล้ ๆ ติดสถานะสับสน และโจมตีศัตรูด้วยกันเองแทนNexon จะจัดกิจกรรมล็อกอินจนถึงวันที่ 14 พ.ค. เวลา 1:59 น. เพื่อฉลองการคอลแลบ เซ็นเซสามารถล็อกอินเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ รวมถึงเพชรฟ้า 100 ต่อวันและเฟอร์นิเจอร์ 3 ดาว 'ตู้สินค้า Momo Friends' ในวันที่ 7 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/TH.BlueArchive Youtube: https://www.youtube.com/c/BlueArchiveTH Official Website: https://bluearchive.nexon.com/