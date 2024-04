"เกิดใหม่เป็นสไลม์ฯ" เปิดตัวเกมอาร์พีจีลงคอนโซลและพีซี 8 ส.ค.นี้

"That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles" เป็นเกมแนวแอ็คชันอาร์พีจี เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่เสียชีวิตในโลกเดิมแล้วได้ไปเกิดใหม่เป็นสไลม์ในต่างโลกในชื่อ "ริมุรุ" ผู้เล่นจะได้ติดตามเนื้อเรื่องดั้งเดิมจากอนิเมะในการสร้างอาณาจักรเทมเพสต์ พร้อมด้วยเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่และตัวละครใหม่สำหรับเกมนี้โดยเฉพาะเกมเพลย์จะแบ่งเป็นสองส่วนระหว่างส่วนของการต่อสู้กับส่วนพัฒนาเมือง โดยระบบต่อสู้จะเป็นเกมแอ็คชันมุมมองด้านข้างหรือ Side-Scroll ผู้เล่นจะได้บังคับตัวละครหลักอย่าง "ริมุรุ" รวมถึงผองเพื่อนมากมาย อาทิ เบนิมารุ, ชิออน, ชูนะ, รันกะ ฯลฯ ทำคอมโบปล่อยสกิล ซึ่งผู้เล่นสามารถสร้างสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันโดยใช้ Bond Special Moves โดยการเพิ่มเลเวลความผูกพันเพื่อเรียนรู้ท่าพิเศษของเพื่อนในการต่อสู้ในส่วนของการพัฒนาเมือง ผู้เล่นจะสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาอาณาจักรเทมเพสต์ได้ด้วยตัวเอง โดยการกำหนดรูปแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในอาณาจักร สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวเมือง รับคำขอของชาวเมือง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวละครให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น"That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles" จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/