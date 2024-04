RoV เตรียมเปิดศึกอีสปอร์ตระดับนานาชาติ เดือนมิถุนายนนี้

สำหรับการแข่งขัน APL 2024 ครั้งนี้มาพร้อมกับสโลแกน "OUTPLAY" เหล่าทีม และนักแข่งทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย และอุปสรรคในเส้นทางสู่ความสำเร็จ ซึ่ง "OUTPLAY" จะเป็นตัวกระตุ้น และแรงผลักดันสำคัญให้เหล่านักแข่ง RoV ฟันฝ่าอุปสรรคที่ขวางกั้น เต็มที่กับทุกเกม และเฉลิมฉลองกับความสำเร็จ ไม่ว่ามันเป็นความสำเร็จที่เล็ก หรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามการแข่งขัน APL 2024 จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบดังนี้- รอบ Swiss Stage สัปดาห์ที่ 1 (Bo3) : วันที่ 12-16 มิ.ย. 67- รอบ Swiss Stage สัปดาห์ที่ 2 (Bo5) : วันที่ 20-23 มิ.ย. 67- รอบ Quarter Finals (Bo5) : วันที่ 27-30 มิ.ย. 67- รอบ Semi Finals & Grand Final (Bo7) : วันที่ 6-7 ก.ค. 67 ณ กรุงเทพ ประเทศไทยรอบ Swiss Stage ซึ่งเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนใน APL ในรอบนี้ทีมที่มีจำนวนชนะหรือแพ้เท่ากันจะต้องพบกันเองในแต่ละรอบ โดยทีมที่แพ้ครบ 3 แมตช์ก่อน จะตกรอบในทันที เพื่อหา 8 ทีมที่ดีที่สุดสู่รอบ Quarter Finalsทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน APL 2024 จะมาจากโควต้าของ 4 ลีกดังนี้- Bacon Time (BAC)- Buriram United Esports (BRU)- eArena (EA)- Hydra (HD)- Talon (TLN)- FPTxFlash (FPT)- GGLive (GGL)- One Star (1S)- Saigon Phantom (SGP)- TDT Esports (TDT)- BanMei Gaming (BMG)- Deep Cross Gaming (DCG)- Flash Wolves (FW)- Hong Kong Attitude (HKA)- ONE Team (ONE)- Kagendra (KG)ติดตามข่าวสารและรับชมถ่ายทอดสดของการแข่งขัน APL 2024 ได้ทาง- Facebook : Garena RoV Tournament - Facebook : Garena RoV Thailand - YouTube : Garena RoV Thailand