Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 2.2 "ร้องไห้อีกคราเมื่อยามตื่น" อัปเดต 8 พ.ค.นี้

นับตั้งแต่ที่ Acheron ฟันหน้าจอยักษ์ของสวนสนุก Clock Studios จนขาดสะบั้น คำมั่นสัญญาของตระกูลที่ว่า "ทุกอย่างปลอดภัย" ก็ได้พังทลายลง ภายใต้ภาพลักษณ์อันเงียบสงบที่ตระกูลนี้ได้สร้างขึ้นมา ดูเหมือนว่าจะแอบซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่มีใครล่วงรู้เอาไว้ ในเวอร์ชัน 2.2 ที่กำลังจะมาถึง ผู้เล่นจะได้พบกับนักแสดงรับเชิญสุดพิเศษ Septimus ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง "คณะนักร้องประสานเสียง" ที่กำลังเตรียมพร้อมจะแสดงในเทศกาลดนตรีประสานเสียง ในช่วงเวลาสำคัญนี้ ผู้บุกเบิกจะได้นำเพื่อนใหม่ ซึ่งก็คือหมวกที่หล่อเหลาและทันสมัยไปสู่สนามรบ เพื่อเปิดเผยความลึกลับของดาวแห่งการเฉลิมฉลองดวงนี้ และเขียนตอนจบที่สมบูรณ์แบบให้กับบทผจญภัยใน Penaconyในเวอร์ชัน 2.2 ผู้บุกเบิกจะได้สำรวจลึกเข้าไปในโลกแดนฝันของ Penacony เพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ของตระกูล โดยสิ่งแรกที่จะเผชิญหน้าก็คือ "แนวฝันร่วงโรย" แสนลึกลับ พื้นที่แห่งนี้แตกต่างจาก Penacony ที่หรูหราอย่างสิ้นเชิง และมีบรรยากาศที่แตกต่างออกไป แม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยความลึกลับ แต่ผู้คนก็ดูเหมือนจะสามารถมาที่นี่ได้ด้วยวิธีการพิเศษบางอย่าง ในระหว่างที่ผจญภัยสู่พื้นที่ใหม่นี้ ผู้บุกเบิกจะได้กลับมารวมตัวกับเพื่อนเก่าที่ไม่คาดคิด และร่วมเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่รู้จักไปด้วยกันในขณะเดียวกันนั้น ขณะที่ "เทศกาลดนตรีประสานเสียง" กำลังใกล้เข้ามา แขกจากทั่วทุกสารทิศต่างตั้งตารองานฉลองแห่งจักรวาลนี้อย่างใจจดใจจ่อ ในบรรดากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย "งานออดิชัน SoulGlad™" ที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ SoulGlad ก็มีความโดดเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษ เมื่อเสียงระฆังของ "ช่วงเวลาผืนทรายระอุ" ดังขึ้น การออดิชันครั้งยิ่งใหญ่นี้จะเริ่มต้นขึ้น เพื่อนำเสนองานฉลองแสนงดงามด้วยภาพและเสียงแก่แขกทุกคนที่มาร่วมงาน ในเวลานั้น ผู้บุกเบิกจะได้ต่อสู้เคียงข้างกับเหล่าผองเพื่อน ร่วมเผชิญกับความท้าทายและแข่งขันเพื่อช่วงชิงตำแหน่งซูเปอร์สตาร์แห่งการเฉลิมฉลองผู้บุกเบิกจะมีโอกาสเข้าไปในโรงละคร Penacony ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลักของ "เทศกาลดนตรีประสานเสียง" ล่วงหน้าผ่านการออดิชัน โรงละครขนาดใหญ่แห่งนี้สะท้อนความยิ่งใหญ่และความหรูหราที่เหนือชั้น และเป็นสถานที่ที่ Robin วางแผนที่จะมาจัดการแสดง ขณะนี้ผู้ชมจำนวนนับไม่ถ้วนหลั่งไหลกันมาที่นี่ โดยหวังว่าจะได้ชมการแสดงอันน่าทึ่งที่จัดเตรียมมาเป็นเวลานาน และจะต้องได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนและในการแสดงที่ทุกคนรอคอยนี้ Robin คือดาวเด่นที่เปล่งประกายอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะนักร้องชื่อดังระดับจักรวาล เสียงร้องของเธอได้แพร่กระจายไปทั่วดวงดาว และดึงดูดแฟน ๆ ได้นับไม่ถ้วน ในฐานะตัวละคร 5 ดาว คุณ Robin มาจาก Penacony และเป็นนักร้องเผ่า Halovian ที่โด่งดังที่สุดในกาแล็กซี ด้วยพลังแห่งการ "ประสาน" เธอได้ส่งเสียงร้องอันไพเราะของเธอไปทั่วทุกมุมของจักรวาล จนเกิดการ "สั่นพ้องต้องกัน" ในหมู่แฟนเพลงและสรรพสิ่งต่าง ๆ บนโลก ในระหว่างการจัดเตรียมงานเทศกาล Robin ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของ Penacony และเริ่มทำการตรวจสอบเรื่องนี้ แต่อยู่ ๆ เธอกลับกลายเป็นเหยื่อของ "มรณา" ส่วนเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง จะค่อย ๆ เปิดเผยในเนื้อเรื่องหลักของเวอร์ชันนี้ ในการต่อสู้ คุณ Robin ไม่เพียงแต่ใช้การร้องเพลงของเธอปลอบประโลมจิตใจของผู้คนเท่านั้น แต่ยังผสานการต่อสู้เข้ากับเพลงได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งแสดงถึงสไตล์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อ Robin โชว์เสียงร้องอันไพเราะของเธอผ่านการใช้ท่าไม้ตาย เธอจะเข้าสู่สถานะ "ร้องบรรเลง" และร้องเพลงที่สร้างขวัญกำลังใจ ด้วยความฮึกเหิมจากสถานะนี้ จะทำให้เพื่อนร่วมทีมที่นอกเหนือไปจากตัวของ Robin เองแอ็กชันทันที และเพื่อนร่วมทีมฝ่ายเราจะได้รับเอฟเฟกต์ Buff การต่อสู้ด้วย สิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงก็คือ ระหว่างอยู่ในสถานะ "ร้องบรรเลง" เมื่อเพื่อนร่วมทีมโจมตีศัตรู Robin จะสร้าง DMG เพิ่มเติมให้กับศัตรู นอกจากนี้แล้ว Robin ยังมีความสามารถในการต้านทานสถานะ Debuff ประเภทควบคุม ซึ่งนั่นทำให้เธอดูนิ่งสง่ามากขึ้นเมื่ออยู่ในการต่อสู้นอกจากนั้นแล้ว Boothill ในฐานะ "Galaxy Ranger" ก็จะเข้าร่วมทีมของผู้บุกเบิก เพื่อช่วยเหลือผู้เล่นในการเดินทางบุกเบิกของพวกเขา มนุษย์คาวบอยดัดแปลงผู้พเนจรอยู่ท่ามกลางกาแล็กซี เขามองโลกในแง่ดี และไม่ยึดติดกับสิ่งใด ๆ Boothill จะใช้ทุกวิถีทาง เพื่อกำจัดคนชั่วร้ายให้สิ้นซาก เบื้องหลังของการกระทำอันเอิกเกริก กลับมีจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ความปรารถนาที่จะดึงดูดความสนใจของศัตรูคู่แค้น อย่าง "องค์กรสันติภาพแห่งดวงดาว" ในฐานะมนุษย์คาวบอยดัดแปลงที่ระเหเร่ร่อนกลางกาแล็กซี Boothill ก็มีปรัชญาการต่อสู้ในแบบฉบับตัวเองเหมือนกัน เขาเชี่ยวชาญในการต่อสู้กับศัตรูหนึ่งตัว และมอบสกิลที่ทรงพลังยิ่งขึ้นให้กับตัวเอง ในระหว่างการต่อสู้ ศัตรูหนึ่งตัวจะถูก Boothill ยั่วยุ ในการดวลที่เหมือนกับภาพยนตร์สุดคลาสสิกนั้น DMG ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับในการดวลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้น ทุกครั้งที่ศัตรูในการดวลถูกกำจัดหรือถูกทำลายจุดอ่อน Boothill จะได้รับเอฟเฟกต์เสริมพลังที่สามารถซ้อนทับได้หนึ่งชั้น อีกทั้งเมื่อ Boothill ปล่อยท่าไม้ตาย จะเพิ่มจุดอ่อนกายภาพแก่ศัตรูที่กำหนด และในขณะที่สร้าง DMG ยังจะหน่วงแอ็กชันของเป้าหมายได้อีกด้วยสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด Topaz & Numby และผู้พยากรณ์สูงสุด Fu Xuan จะปรากฏตัวในช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังของกิจกรรมวาร์ปในเวอร์ชัน 2.2 ตามลำดับ พวกเขาจะกลับมาร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บุกเบิกอีกครั้ง เพื่อเผชิญกับความท้าทายที่จะตามมาใน Penaconyนอกจากนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการเปิดตัวเกม คอนเสิร์ต Honkai: Star Rail จะมีการไลฟ์สตรีมทั่วโลกทางช่อง YouTube ทางการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2024 เวลา 19:05 (UTC+8) โดยเสียงเพลงแสนไพเราะ จะพาผู้บุกเบิกหวนนึกถึงทุกช่วงเวลาของการเดินทางในกาแล็กซีอันแสนโรแมนติกในปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น อัลบั้มใหม่ของ Robin ก็กำลังจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ ซิงเกิลยอดฮิตของเธออย่าง "If I Can Stop One Heart From Breaking" ก็ได้รวมอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยเช่นกันHonkai: Star Rail เวอร์ชัน 2.2 จะเปิดตัวในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบนPlayStation 5, PC และบนมือถือทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hoyo.link/18zDCBAd และแฟนเพจ Honkai: Star Rail