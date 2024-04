เซ็ง! บลิซซาร์ดงดจัดอีเวนท์ "BlizzCon" ประจำปี 2024

ที่ผ่านมา งานอีเวนท์ BlizzCon จะจัดในสถานที่จริงพร้อมถ่ายทอดให้ชมทั่วโลก รวมกลุ่มแฟนๆ มาประกาศความคืบหน้าอัพเดตเกมเก่าหรือเผยโฉมเกมใหม่ โดยรวมแล้วมีประวัติยาวนานเกือบ 20 ปีและเว้นไปบ้างอย่างเช่นช่วงโรคระบาดโควิดหลังจัดใหญ่ในปี 2023 ทางค่ายก็ประกาศว่าปี 2024 นี้จะงดจัดอีเวนท์ดังกล่าว เปลี่ยนรูปแบบเป็นการไปเข้าร่วมงานโชว์ที่อื่นอย่างเช่น Gamescom แทน และยืนยันจะนำกลับมาจัดใหม่ในอนาคตเกมฟอร์มใหญ่ของบลิซซาร์ดที่วางจำหน่ายปีนี้ก็มีทั้ง World of Warcraft: The War Within และภาคขยาย Diablo IV Vessel of Hatred เตรียมเผยรายละเอียดภายในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ส่วนการแข่งเกมยิง Overwatch Champions Series ก็จะไปร่วมงาน Dreamhack Dallas และ Dreamhack Stockholm ทั้งคู่นอกจากนี้ ซีรีส์ Warcraft ก็จะฉลองใหญ่ครบรอบ 30 ปี เตรียมจัดอีเวนท์แบบสถานที่จริงหลายงานทั่วโลกแยกกัน รวมถึงฉลองภายในเกมต่างๆ ตลอดปี 2024 ด้วยปัจจุบัน ค่ายบลิซซาร์ดก็ถูกบริษัทไมโครซอฟต์ซื้อกิจการมาเป็นส่วนหนึ่งพร้อมกับแอคติวิชัน โดยตัวแทนของทางค่ายเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขายังทำงานเป็นตัวของตัวเองตามเดิม แถมได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับค่ายเกมอื่นใต้สังกัดไมโครซอฟต์เหมือนกัน