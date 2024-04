"Zenless Zone Zero" เปิดลงทะเบียนทดสอบบน PlayStation 5 แล้ว!

"Zenless Zone Zero" เป็นเกมแอ็กชัน RPG แนวแฟนตาซีในเมืองใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นโดย HoYoverse ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวของอารยธรรมร่วมสมัยที่ถูกทำลายจนสิ้นซากโดยภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่ชื่อว่า "Hollow" ในมหันตภัยอันร้ายแรงนี้ New Eridu สถานที่ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และทรัพยากรในการต่อต้านภัยพิบัติจาก Hollow ก็ได้ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้กับโชคชะตา และค่อย ๆ กลายเป็นแสงสว่างสุดท้ายของอารยธรรมยุคใหม่ ภายในเกม ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น "Proxy" อาชีพพิเศษที่คอยนำผู้คนเข้าไปสำรวจใน Hollow ก้าวสู่การผจญภัยไปพร้อมกับเหล่าคู่หู ท้าทายศัตรูสุดแกร่งที่ไม่รู้จัก และเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของ New Eriduสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://hoyo.link/1zCiFBAL โดยสิทธิ์การเข้าร่วมทดสอบจะเปิดรับจำนวนจำกัด ผู้เล่นที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการตอบกลับผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตหลังสิ้นสุดการทดสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com/en-us/news/123171