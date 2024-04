"Seal: What the Fun" ปาร์ตี้เกมสไตล์ Fall Guys เปิดทดสอบ CBT 20-21 เม.ย.นี้

"Seal: What the Fun" ได้รับการพัฒนาโดยผู้พัฒนาเกมทีมใหม่จาก Playwith Korea ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรูปแบบปาร์ตี้แบทเทิลรอยัล ใช้ทักษะการวิ่ง กระโดด และปีนป่าย เอาชนะอุปสรรคและคู่แข่งทุกคนเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย โดยการแข่งขันแต่ละรอบสามารถรองรับผู้เล่นสูงสุดถึง 20 คน มีโหมดการแข่งขันทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม สามารถสะสมแต้มเพื่อปลดล็อคชุดแต่งตัว อิโมติคอน หรือวิชวลเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ได้สำหรับกำหนดการเปิดทดสอบช่วง Closed Beta ของโซนเอเชีย จะเปิดให้เข้าร่วมทดสอบฟรี 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 เมษายน เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 22.00 น. ของแต่ละวัน ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบได้ที่ Steam 1. ลงทะเบียนลุ้นโชค: เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบเกม สุ่มรายชื่อรับของรางวัลฟรี เริ่ม 10-21 เมษายน 25672. ร่วมทดสอบลุ้นรับโชค: สมัครและเข้าร่วมทดสอบเกมในช่วงเวลา CBT สุ่มรายชื่อรับของรางวัลฟรี เริ่ม 20-21 เมษายน 25673. MVP challenges: ผู้ชนะเกม 3 อันดับสูงสุดของช่วงการทดสอบ CBT รับรางวัลใหญ่ทันที เริ่ม 20-21 เมษายน 2567ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษ และเข้าร่วมแคมเปญ "Seal: What the Fun - CBT Challenge" เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ Steam Deck OLED 1 TB, Xbox Series X และรหัสเติมเงิน Steam Wallet รวมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ: Seal: WHAT the FUN-Thailand