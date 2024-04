"TSX by Astronize" พร้อมเปิด OBT 18 เม.ย.นี้ เข้าเล่น 3 วันแรกรับโทเคนฟรี!

"TSX by Astronize" เป็นเกมแนว Turn-based RPG สุดคลาสสิกที่พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเล่นที่อัปเกรดจากจักรวาล TS Online Mobile สู่รูปแบบ Play and Earn ที่ยังคงเน้นประสบการณ์ความสนุกของเกมเป็นหลัก ผู้เล่นสามารถ Earn เหรียญ TSX จากการขุด และนำไปแลกเป็น TSX Token อีกทั้งยังสามารถแปลงไอเทมในเกมเป็น NFTs (Non-Fungible Tokens) พร้อมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างไร้ข้อจำกัดและปลอดภัยผ่าน Astronize Marketเพื่อฉลองการเปิดให้บริการ ตัวเกมได้จัดกิจกรรมแจก Airdrop TSX TOKEN จำนวน 1,000 รางวัล รางวัลละ 2 TOKEN เพียงเข้าเล่นเกมในช่วง 3 วันแรกหลังเกมเปิด OBT อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://medium.com/@astronize/obt-announcement-87c00d101b2e นอกจากนี้ยังขยายเวลาพรีออเดอร์แพ็คเกจ TSX เพิ่มช่องทางการสั่งจองผ่านบัตรเครดิต และ QR Payment พร้อมเพิ่มไอเทมแบบจัดเต็ม สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ถึงวันที่ 17 เมษายนนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://medium.com/@astronize/add-payment-methods-c766791aacf2 "TSX by Astronize" เตรียมเปิด Open Beta อย่างเป็นทางการ 18 เมษายนนี้ พร้อมกันทั้งบนระบบ iOS และ Android ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://tsx.astronize.com/ และแฟนเพจ TSX by Astronize