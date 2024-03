เกมยิงไฮสปีด! "PARAVOX" พร้อมเปิดทดสอบ 1 เม.ย.นี้

"PARAVOX" เป็นเกม Free To Play แบบ 3v3 แนวมุมมองบุคคลที่สาม หรือ TPS (Third Person Shooting) เล่นบน PC ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันสุดดุเดือด ด้วยระบบการเคลื่อนไหวที่มีความรวดเร็ว เน้นการตอบสนองที่ฉับไว โดยอาวุธแต่ละประเภทจะมีทั้งการโจมตีธรรมดาและสกิลพิเศษที่สามารถใช้พลิกแพลงสถานการณ์ได้ ทำให้การจับคู่อาวุธในการเล่นแบบทีม และการวางกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญในการคว้าชัยชนะตัวเกมยังรองรับระบบที่ผู้เล่นสามารถเก็บสะสม Token จากการเล่นในระบบ Rank และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นช่องทางสร้างรายได้จากการเล่นเกม ตามคอนเซ็ปต์ "Get Good to Earn"สำหรับการแข่งขันเป็นรายการใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะเริ่มด้วยการแข่งขันรอบคัดเลือก Open Tournament ในเดือนมิถุนายน ทีมที่ชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งในรอบออฟไลน์ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคประกอบด้วยตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลี และญี่ปุ่นนอกจากการแข่งขันรายการ "100 ล้านเยน Tournament" แล้ว ทางบริษัทฯ มีแผนการจัดแข่งขันในระดับ Community อย่างต่อเนื่องอีกด้วยส่วนการแข่งขันแบบโปรลีก แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ T1 และ T2 ซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดแบ่งระดับของเงินรางวัลของทั้ง 8 ทีมที่เข้าร่วม การแข่งขันจะจัดขึ้นในรูปแบบที่ทุกทีมได้พบกันหมดหรือที่เรียกว่า Round Robin เพื่อสะสมคะแนนและเฟ้นหาทีมชนะเลิศ ส่วนลีก T2 จะเป็นรายการแข่งขันถัดมาโดยทีมที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของลีก จะได้รับการเลื่อนเข้าไปแข่งขันในลีก T1 ในปีถัดไปกล่าวถึงการเปิดตัวเกม PARAVOX ในประเทศไทยครั้งนี้ว่า “81RAVENS ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำในวงการอีสปอร์ต วันนี้เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกของเรา PARAVOX ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดอีสปอร์ตให้เติบโตเป็นมูลค่ามหาศาล 100 ล้านเยน เราพร้อมนำพาวงการอีสปอร์ตก้าวไปข้างหน้า ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 81RAVENS ก้าวขึ้นเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมนี้ โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้เล่น และนักกีฬาอีสปอร์ตทั้งมือสมัครเล่น และมืออาชีพทุกท่าน มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตอีสปอร์ตของประเทศไทยด้วย PARAVOX”"PARAVOX" จะเปิดทดสอบ Alpha Test บนแพลตฟอร์ม Epic Store ในวันที่ 1 เมษายนนี้ และจะเปิดทดสอบบน Steam ภายในเดือนเดียวกันเป็นลำดับถัดไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://paravox.games/ Tiktok และ Instagram