ลาก่อน! "หุ่นกันดั้มเดินได้" จัดพิธีปิดถ่ายทอดสดทั่วโลกวันอาทิตย์นี้

หุ่นตัวนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "RX-78F00 กันดั้ม" เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2020 ตั้งอยู่ที่ท่าเรือยามาชิตะ เมืองโยโกฮามะประเทศญี่ปุ่น เป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมานานถึง 3 ปี 4 เดือน โดยมีการขยายเวลาจากแผนเดิมตอนแรกซึ่งเจอวิกฤต COVID เข้าพอดีพื้นที่บริเวณงานจะเรียกว่า GUNDAM FACTORY YOKOHAMA ใช้วิธีล้อมรั้วขายบัตรให้ผู้สนใจเข้าไปยืนดูอย่างใกล้ชิดแบ่งการแสดงเป็นหลายรอบในแต่ละวัน โดยมีอาคารจัดนิทรรศการเผยเบื้องหลังการสร้าง ห้องประชุมสัมมนา ร้านค้าของที่ระลึกและคาเฟ่รวมอยู่ด้วยกันอีเวนท์พิธีปิดจะมีชื่อว่า "GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE ~To the New Stage~" ถ่ายทอดสดให้ชมทั่วโลกเริ่มประมาณ 5 โมงเย็นวันอาทิตย์ 31 มีนาคมตามเวลาไทย มีสุนทรพจน์จาก "โยชิยูกิ โทมิโนะ" ผู้ให้กำเนิดกันดั้ม เตรียมเล่าเนื้อเรื่องบทสรุปต่อจากพิธีเปิดในอดีต พร้อมการจัดแสดงโชว์หุ่นโดรนราว 1 พันตัวและพลุดอกไม้ไฟ เรียกว่าเป็นการเดินเครื่องครั้งสุดท้ายสำหรับบัตรเข้างานในวันจริง ทางผู้จัดก็แจ้งว่าสิ้นสุดการจำหน่ายไปแล้วและจะไม่เปิดให้คนไม่มีบัตรเข้ามาในงาน